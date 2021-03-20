5 kilogram ağırlığında, yaklaşık 100 yıllık! Bu çanın değeri ise 1200 lira

Osmanl\u0131 d\u00f6neminde kullan\u0131lan ve 100 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n tarihe sahip olan \u201cDeve \u00c7an\u0131\u201d Eski\u015fehir Antika Pazar\u0131\u2019n\u0131n ilgi oda\u011f\u0131 oldu.,Ge\u00e7mi\u015ften bug\u00fcne kullan\u0131lan deve \u00e7anlar\u0131, antika e\u015fya ve aksesuar olarak da b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor. Her y\u0131l a\u00e7\u0131lan ancak koronavir\u00fcs tedbirleri nedeniyle bu y\u0131l mart ay\u0131nda faaliyete ge\u00e7en Eski\u015fehir Antika Pazar\u0131\u2019nda tezg\u00e2hlar\u0131 s\u00fcsleyen deve \u00e7anlar\u0131 antika severlerin dikkatini \u00e7ekiyor. Farkl\u0131 y\u0131llarda imal edilen deve \u00e7anlar\u0131nda \u00e7ok eski tarihe sahip olanlar antika olarak b\u00fcy\u00fck de\u011fer ta\u015f\u0131yor.,Eski\u015fehir Antika Pazar\u0131\u2019nda tezg\u00e2h a\u00e7an antikac\u0131 Ahmet Yaman, elinde Osmanl\u0131 d\u00f6nemine ait 100 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n tarihe sahip olan bir deve \u00e7an\u0131 bulunduruyor. Yakla\u015f\u0131k 5 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda ve olduk\u00e7a y\u00fcksek ses \u00e7\u0131karan \u00e7an, pirin\u00e7 ve bronz kar\u0131\u015f\u0131m\u0131ndan olu\u015fuyor. Yaman, elindeki bu esere 1200 TL de\u011fer bi\u00e7iyor.,Deve \u00e7an\u0131n\u0131n genellikle Ege B\u00f6lgesi\u2019nde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan bahsede Ahmet Yaman, elinde bulunanlar\u0131n kolay vazge\u00e7emeyece\u011fini dile getirdi.,\u00c7an\u0131n aksesuar olarak antika severler taraf\u0131ndan sevildi\u011fini belirten Yaman, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: Elimdeki Osmanl\u0131 d\u00f6nemine ait bir deve \u00e7an\u0131. Pirin\u00e7 ve bronz kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 olan bu \u00e7an olduk\u00e7a y\u00fcksek ve harika bir sese sahip. Bug\u00fcne kadar \u00e7ok temiz kalm\u0131\u015f. Genelde Ege taraf\u0131nda kullan\u0131l\u0131r ve develerin bol oldu\u011fu yerlerde. Eski\u015fehir\u2019de de benim tezgah\u0131ma d\u00fc\u015ft\u00fc. Ben de pazara getirdim, m\u00fc\u015fterisini bekliyorum. ,Bulmas\u0131 \u00e7ok kolay bir e\u015fya de\u011fil. Elinde deve \u00e7an\u0131 olanlar kolay kolay vazge\u00e7emezler. Kullanmasalar bile bir k\u00f6\u015fede tutarlar, sesinden vazge\u00e7emezler. Bendeki ise 100 y\u0131ldan fazla ge\u00e7mi\u015fe sahip. \u015eu anda buna 1200 lira istiyorum. (\u0130HA)