5 milyonu aşkın memur ve emeklinin gözü Kabine toplantısında! Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemenin detaylarını bugün paylaşacak

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığından yapılacak olan Kabine toplantısında. Dün Kızılcahamam’da yaptığı açıklamada 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları Kabine toplantısından sonra paylaşacak. Toplantının diğer başlıkları ise fahiş kira artışına karşı yapılacak düzenlemeler ve Suriye'ye yönelik yeni operasyon olacak.