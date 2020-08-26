5 parmaklı patlıcan görenleri şaşırtıyor

\u00c7anakkale\u2019nin \u00c7an il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Karakad\u0131lar k\u00f6y\u00fc\u2019nde yeti\u015fen 5 parmakl\u0131 patl\u0131can ayn\u0131 zamanda \u00e7ocuk elini de and\u0131r\u0131yor. ,Bu patl\u0131can\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemiyor.,"Bug\u00fcne kadar bu \u015fekilde bir patl\u0131can g\u00f6rmedim. Beni \u015fa\u015fk\u0131na u\u011fratt\u0131" dedi.,\u00c7an il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Karakad\u0131lar k\u00f6y\u00fcnde Ramazan \u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fcn evinin yan\u0131ndaki bah\u00e7esinde yeti\u015fen ve insan elini and\u0131ran patl\u0131can t\u00fcm k\u00f6yl\u00fclerin ilgisini \u00e7ekiyor. ,Yakla\u015f\u0131k 30 y\u0131ld\u0131r evinin yan\u0131nda sebze yeti\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yleyen Ramazan \u00d6zt\u00fcrk, "Bah\u00e7emde patl\u0131can toplarken dikkatimi \u00e7eken bir patl\u0131can g\u00f6rd\u00fcm. \u00c7ocuk eli kadar, fakat 5 tane parma\u011f\u0131 var. \u00c7ok ilgin\u00e7 geldi bana."