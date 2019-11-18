5 yıl önce sırra kadem basmıştı! İşte Kayıp Malezya Uçağı

Kay\u0131p Malezya U\u00e7a\u011f\u0131 MH370'in yerini g\u00f6sterdi.\r\n,\u0130\u015fi gere\u011fi Google Haritalar \u00fczerinde s\u0131k s\u0131k incelemelerde bulundu\u011funu belirten Ian Wilson, bir u\u00e7a\u011f\u0131n kuyruk ve g\u00f6vdesiyle beraber Kambo\u00e7ya'daki bir da\u011fda bulundu\u011funu belirtti.\r\n,Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer say\u0131l\u0131 Malezya u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, sonu\u00e7suz kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in durdurulmu\u015ftu.\r\n,.,Uydu verilerinden elde edilen bilgiler, 8 Mart 2014 tarihinde G\u00fcney \u00c7in Denizi semalar\u0131nda radardan kaybolan Malezya U\u00e7a\u011f\u0131 MH370'in, hava trafik kontrol merkezi ile ileti\u015fimini kopard\u0131ktan sonra alt\u0131 saat daha u\u00e7tu\u011funu ortaya koymu\u015ftu.\r\n,U\u00e7akla son ba\u011flant\u0131, Hint Okyanusu'nun Avustralya k\u0131y\u0131lar\u0131na yak\u0131n bir noktas\u0131nda kurulmu\u015ftu.\r\n,\u0130lerleyen y\u0131llarda iki geni\u015f kapsaml\u0131 ara\u015ft\u0131rma yap\u0131lsa da u\u00e7a\u011fa dair hi\u00e7bir iz bulunamad\u0131.\r\n,Malezya Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Anthony Loke, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 29 May\u0131s 2018'de durdurulmas\u0131 karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n,U\u00e7a\u011f\u0131 tespit etti\u011fi b\u00f6lgeyi ziyaret etmek isteyen Ian Wilson, ge\u00e7en y\u0131lki ziyaretinde \u00f6l\u00fcm\u00fcn e\u015fi\u011finden d\u00f6nm\u00fc\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen tekrar Kambo\u00e7ya'ya gitmeyi planl\u0131yor.\r\n,ABD \u015firketi Ocean Infinity'nin y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc, 60 personelin ve 8 denizalt\u0131n\u0131n g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 24 Ocak 2018'de tekrar ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Baz\u0131lar\u0131 u\u00e7a\u011f\u0131n sava\u015f d\u00f6neminden kalm\u0131\u015f olabilece\u011fi ihtimali \u00fczerinde dursa da Havac\u0131l\u0131k G\u00fcvenlik A\u011f\u0131 kay\u0131tlar\u0131nda, bahsi ge\u00e7en b\u00f6lgede ya\u015fanm\u0131\u015f herhangi bir kaza vakas\u0131 bulunmuyor.\r\n,Ian Wilson'\u0131n Kambo\u00e7ya teorisi, u\u00e7a\u011f\u0131n Avustralya'n\u0131n Hint Okyanusu k\u0131y\u0131lar\u0131n\u0131n 1000 km a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda, Reunion Adas\u0131 ve Mauritius civar\u0131nda d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc bulgular\u0131 ile de \u00e7eli\u015fiyor.\r\n,Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer say\u0131l\u0131 Malezya u\u00e7a\u011f\u0131, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu \u00fczerinde kaybolmu\u015ftu.\r\n,227 yolcu ve 12 m\u00fcrettebat\u0131 ta\u015f\u0131yan u\u00e7ak \u00e7ok say\u0131da \u00fclkenin arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ra\u011fmen bulunamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ian Wilson bu iddias\u0131n\u0131 kan\u0131tlamak ad\u0131na ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l Google Haritalar'da g\u00f6r\u00fcnen b\u00f6lgeyi ziyaret etmek i\u00e7in Kambo\u00e7ya'ya gitmi\u015f fakat s\u00f6z konusu b\u00f6lgeye lojistik sebeplerden dolay\u0131 ula\u015famam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ian Wilson'\u0131n iddias\u0131n\u0131n aksine Google Haritalar'da g\u00f6r\u00fcnen cismin, hareket halinde bir u\u00e7ak oldu\u011fu anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ian Wilson, Google Haritalar'daki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc ilk olarak 2016 y\u0131l\u0131nda tespit etti\u011fini belirtse de s\u00f6z konusu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcn May\u0131s 2014'te YouTube'da payla\u015f\u0131lan bir versiyonu da bulunuyor.\r\n,Malezya h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen resmi soru\u015fturmada u\u00e7a\u011f\u0131n \u00f6nce sola do\u011fru hareket etti\u011fi ve ard\u0131ndan Hint Okyanusu \u00fczerinden Malezya'ya do\u011fru bir istikamet izledi\u011fi sonucuna ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Kay\u0131p Malezya U\u00e7a\u011f\u0131 NH370'in izini s\u00fcren \u0130ngiliz amat\u00f6r ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Ian Wilson, yakla\u015f\u0131k 3 y\u0131l \u00f6nce Google Haritalar'da Kambo\u00e7ya civar\u0131nda bir u\u00e7ak tespit etti\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n,Aradan ge\u00e7en 3 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan tekrar konu\u015fan Ian Wilson, u\u00e7a\u011f\u0131n g\u00fcncel Google Haritalar'da hala g\u00f6r\u00fcn\u00fcr oldu\u011funu s\u00f6yledi ve s\u00f6z konusu cismin MH370 olabilece\u011fi \u0131srar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\n