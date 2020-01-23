5 yıldızlı otellerin arasında konaklıyorlar! Karavancıların tatili kıskandırıyor

5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otellerin aras\u0131nda konakl\u0131yorlar! Karavanc\u0131lar\u0131n tatili k\u0131skand\u0131r\u0131yor,T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 illerinden gelen yakla\u015f\u0131k 40 karavanc\u0131, k\u0131\u015f mevsiminin \u0131l\u0131man ge\u00e7mesi nedeniyle kamp alan\u0131 olarak Konyaalt\u0131 Sahili\u2019ne yak\u0131n bir noktadaki bo\u015fluk alan\u0131 se\u00e7ti. ,Benim karavan\u0131m milyon y\u0131ld\u0131zl\u0131. Ne villaya ne otele tercih etmem. En b\u00fcy\u00fck otelde sadece orada kalabilirsin. Ama karavanla her yerde kal\u0131rs\u0131n. Karavan benim gezen evim. Evimiz s\u0131rt\u0131m\u0131zda kaplumba\u011fa gibi\u201d diye konu\u015ftu.,K\u0131\u015f\u0131 aylar\u0131n\u0131 burada ge\u00e7irip yaz\u0131n yollara d\u00fc\u015fece\u011fiz. Karavan\u0131m\u0131z be\u015f y\u0131ld\u0131zl\u0131 otele yak\u0131n, hatta be\u015f art\u0131 be\u015f y\u0131ld\u0131z. ,Sahile yakla\u015f\u0131k 30 metre mesafede 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otellerin aras\u0131nda kendilerine yer bulan karavanc\u0131lar, yeni sezonu bekliyor. Birbirinden renkli karavanlarda ya\u015fayan tatilciler, ya\u015fam alanlar\u0131n\u0131n 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otelden dahi g\u00fczel oldu\u011funa dikkat \u00e7ekti.,Sabah, \u00f6\u011flen ak\u015fam farkl\u0131 yerlere gidebiliyoruz. Can\u0131m\u0131z ne isterse onu yap\u0131yoruz. Elektrik su faturas\u0131 yok. G\u00fcne\u015f oldu\u011fu s\u00fcrece elektri\u011fimiz var. K\u0131sacas\u0131 \u00f6zg\u00fcr\u00fcz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Konyaalt\u0131 Sahili\u2019nde 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otellerin aras\u0131ndaki bo\u015fluk alan, k\u0131\u015f mevsiminin \u0131l\u0131man ge\u00e7mesi nedeniyle karavanc\u0131lar\u0131n u\u011frak noktas\u0131 oldu.,Elektrik enerjisinin g\u00fcne\u015f panellerinden sa\u011flan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 karavanda ya\u015fayan emekli Nurettin K\u00fc\u00e7\u00fck, D\u00fczce\u2019nin Ak\u00e7akoca il\u00e7esinden Antalya\u2019ya geldi\u011fini ve 10 y\u0131ld\u0131r karavanda hayat\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. ,Hayat\u0131n\u0131 karavanda s\u00fcrd\u00fcren emekli \u0130smail T\u0131naz, \u201c\u0130stanbul\u2019dan geldik. \u00c7ok rahat bir hayat\u0131m\u0131z var, her yer bizim. K\u0131\u015f\u0131 Antalya\u2019da de\u011ferlendirmeye geldik. En s\u0131cak yer buras\u0131. ,K\u0131\u015f mevsimini Antalya\u2019da ge\u00e7irece\u011fini dile getiren K\u00fc\u00e7\u00fck, "Burada hava \u00e7ok s\u0131cak. K\u0131\u015f\u0131 burada ge\u00e7irip yaz mevsimiyle birlikte Karadeniz\u2019e do\u011fru gitmeyi planl\u0131yorum. ,T\u0131naz, bulunduklar\u0131 b\u00f6lgedeki karavan say\u0131s\u0131n\u0131n s\u00fcrekli de\u011fi\u015fti\u011fini ve yo\u011funluk oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi. (\u0130HA),Karavanda vakit ge\u00e7irmek \u00e7ok g\u00fczel. \u00c7ay\u0131m\u0131 odun toplar yapar\u0131m, hayat\u0131mda bir hareket oluyor. ,.