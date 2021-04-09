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Türkiye Gazetesi

50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden oldu

50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Mart Salı günü İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan pazar alanında meydana geldi. İddiaya göre, eski Sevinçli Mahallesi muhtarı Mustafa Hayatoğlu, pazar alanının etrafındaki bir umumi tuvalete girdi. Çıktıktan sonra isminin Cengiz Ç. olduğunu öğrendiği ve belediyede çalıştığını öne süren bir kişi yaşlı adamın yanına gelip, ‘Amca 1 lira 50 kuruş tuvalet parası var, onu ver’ dedi. Hayatoğlu’da cebindeki 1 lira bozuk parayı çıkartıp gence verdi.

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