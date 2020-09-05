50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı

\u00d6nce sahte zannetti, ger\u00e7ek oldu\u011funu \u00f6\u011frenince b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131! 50 liral\u0131k banknotu 70 bin liradan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Mu\u011fla'n\u0131n Milas il\u00e7esinde pazarc\u0131l\u0131k yapan Ercan \u00dclg\u00fcl (31), al\u0131\u015fveri\u015f s\u0131ras\u0131nda eline ge\u00e7en hatal\u0131 bas\u0131lm\u0131\u015f 50 liral\u0131k banknotu, koleksiyon de\u011feri oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.,\u00d6nce paran\u0131n sahte oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen \u00dclg\u00fcl, yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada \u201c0\u201d rakam\u0131 bulunmayan 50 liral\u0131k banknotun para sayma makinesinden de sorunsuzca ge\u00e7mesiyle \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.\r\n\r\nArkas\u0131nda Fatma Aliye Han\u0131m resminin yer ald\u0131\u011f\u0131 banknotun 50 liral\u0131k banknotla da ayn\u0131 renkte oldu\u011funu g\u00f6ren \u00dclg\u00fcl, bankaya g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc paran\u0131n hatal\u0131 bas\u0131m serisinden oldu\u011funu anlad\u0131.,Banknotun koleksiyon de\u011feri oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen \u00dclg\u00fcl, 50 liral\u0131k banknotu 70 bin liradan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n\u00dclg\u00fcl, gazetecilere, paradan elde edece\u011fi gelirle engelli bir vatanda\u015f ile dar gelirlilere yard\u0131m etmeyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Pazarc\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran \u00dclg\u00fcl, "Patates, so\u011fan satarken bu para elimize ge\u00e7ti. Ak\u015fam eve geldi\u011fimizde paralar\u0131 sayarken, paran\u0131n s\u0131f\u0131r\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark ettim. Bankaya gidip test ettim. Para sayma makinesinden ge\u00e7ti. \u0130nternette ara\u015ft\u0131rma yaparken, bas\u0131m hatas\u0131 olan paralar\u0131n koleksiyoncular\u0131n ilgisini \u00e7ekti\u011fini \u00f6\u011frendim ve elimdeki paray\u0131 70 bin liraya sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131m." ifadelerini kulland\u0131. (AA)