50 lirasına 75 bin lira istiyor!

D\u00fczce\u2019nin Ak\u00e7akoca il\u00e7esinde market i\u015fleten B\u00fclent \u00d6zt\u00fcrk, al\u0131\u015fveri\u015f s\u0131ras\u0131nda eline gelen hatal\u0131 bas\u0131m 50 TL'yi ilk g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek banknotunu en iyi teklifi verene sataca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Yal\u0131 Mahallesi Muhtar\u0131 olan, ayn\u0131 zamanda market i\u015fleten B\u00fclent \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn al\u0131\u015fveri\u015f s\u0131ras\u0131nda eline hatal\u0131 bas\u0131m 50 TL'lik banknot ge\u00e7ti. Hatal\u0131 bas\u0131lan 50 TL'lik banknotun sa\u011f \u00fcst k\u00f6\u015fesinde 50 say\u0131s\u0131 yerine 5 rakam\u0131 bulunuyor.,\u00d6zt\u00fcrk, al\u0131\u015fveri\u015f s\u0131ras\u0131nda eline ge\u00e7en ve hatal\u0131 bas\u0131m oldu\u011funu fark etti\u011fi 50 TL\u2019lik banknotu sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kartt\u0131. Merkez Bankas\u0131 taraf\u0131ndan paran\u0131n sa\u011f \u00fcst k\u00f6\u015fesindeki 50 rakam\u0131n\u0131n s\u0131f\u0131r\u0131 eksik bas\u0131lan paran\u0131n eline ge\u00e7ti\u011finde sahte oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen \u00d6zt\u00fcrk, \u201cAk\u015fam hesap toplarken paralar\u0131 sayarken 50 TL\u2019lik parada bir de\u011fi\u015fiklik fark ettim. Bakt\u0131m s\u0131f\u0131r\u0131n birisi yok. Sahtedir diye ay\u0131rd\u0131m.,1 hafta sonra yerel bir gazetede darp hanenin yanl\u0131\u015f bas\u0131m para diye haberini g\u00f6rd\u00fcm. Bankaya g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm sahte olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamak i\u00e7in. Sahte olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Bende para oldu\u011funu g\u00f6ren 1-2 ki\u015fi arad\u0131. Teklif etti ancak piyasada sunulan paralar\u0131n alt\u0131nda teklif geldi\u011fi i\u00e7in pek d\u00fc\u015f\u00fcnmedim. Ama piyasada 70-75 bin gibi teklif sunuldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. \u00d6yle bir teklif gelirse d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr\u00fcz, veririm. Teklifleri bekliyorum\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA)