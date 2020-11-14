50 lirasını 50 bin liraya satıyor!

Elaz\u0131\u011f\u2019da taksi \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapan Hasan Kuvat, m\u00fc\u015fterinin verdi\u011fi hatal\u0131 bas\u0131lm\u0131\u015f 50 liral\u0131k banknotu, koleksiyon de\u011feri oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle 50 bin TL'den sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.,Taksi \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapan 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Hasan Kuvat (51), arabas\u0131na binen m\u00fc\u015fterilerden biri 50 TL'lik banknot verdi. Paray\u0131 di\u011fer paralar\u0131n aras\u0131na koyan Kuvat, al\u0131\u015f veri\u015f yapmak i\u00e7in cebindeki paralar\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131nda 50 liral\u0131k banknotun sa\u011f \u00fcst k\u00f6\u015fesinde yer alan \u20180\u2019 rakam\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti. ,\u00d6nce paran\u0131n sahte oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen ancak sonra bankaya inceleten Kuvat hatal\u0131 bas\u0131m oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. Son d\u00f6nemlerde artan hatal\u0131 bas\u0131m paraya ilgi duyuldu\u011funu internetten yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada \u00f6\u011frenen Kuvat, banknotun koleksiyon de\u011feri oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle 50 bin liradan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.,Paray\u0131 hangi m\u00fc\u015fterinin verdi\u011fini bilmedi\u011fini aktaran Hasan Kuvat, \u201c Bug\u00fcn tesad\u00fcfen cebindeki paralara bakt\u0131m ve bu 50 liray\u0131 fark ettim. \u0130lk ba\u015fta sahte zannettim. Sonras\u0131nda buna benzer haberleri g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcm. Asl\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmak istedim. \u0130nternetten ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m zaman \u00f6\u011frendim ki, bunlar merkez bankas\u0131n\u0131n yapm\u0131\u015f oldu\u011fu bir hatadan kaynaklanm\u0131\u015f. \u00c7\u00fcnk\u00fc sahte de\u011fil ve kesinlikle merkez bankas\u0131ndan \u00e7\u0131km\u0131\u015f yaln\u0131z hatal\u0131 olarak \u00e7\u0131km\u0131\u015f\u201d dedi.,\u0130\u015fin asl\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince ba\u015f\u0131na talih ku\u015funun kondu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen Kuvat, \u201cBen de kendimce dedim ki, bana bir talih ku\u015fu kondu. \u00c7\u00fcnk\u00fc ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m zaman b\u00fcy\u00fck mebla\u011flarda para verildi\u011fini g\u00f6rd\u00fcm. Ben de bunu al\u0131c\u0131s\u0131na 50 bin liraya veririm. Paran\u0131n hangi yolcunun verdi\u011fini bilmiyorum. Sadece al\u0131\u015fveri\u015f yapmak i\u00e7in cebimdeki paralar\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131mda orada paran\u0131n sahte oldu\u011funu zannettim. Yaln\u0131z sonras\u0131ndan bakt\u0131m ki para sahte de\u011fil, bankan\u0131n hatal\u0131 bas\u0131m\u0131ndan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendim\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA)