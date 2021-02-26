50 metrekarelik iş yerinden dünyaya açıldı: 30 ülkeye ihracat yapıyor

Gen\u00e7 giri\u015fimci Hasan \u00d6cal, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 50 metrekarelik i\u015f yerinde binin \u00fczerinde tespih bulundurdu\u011funu ve 30 \u00fclkeye ihracat\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,300 \u00fczerinde tespih \u00e7e\u015fidinin oldu\u011funu belirten \u00d6zal, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015fu \u015fekilde s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\u201cTespih sekt\u00f6r\u00fcnde \u00fcr\u00fcn portreyi fazla hemen hemen binin \u00fczerinde te\u015fbih var diyebilirim. \u00dcr\u00fcn yelpazemiz geni\u015f. A\u011f\u0131 tespihler Osmanl\u0131 s\u0131kma kehribar\u0131, \u00f6zel Erzurum Oltu ta\u015f\u0131d\u0131r, buradaki \u00fcr\u00fcnlerin tamam\u0131 elimizde mevcut. T\u00fcrkiye geneli d\u00fcnya geneli ba\u015fta Avrupa \u00fclkeleri olmak \u00fczere Almanya, Bel\u00e7ika, Danimarka, Hollanda gibi 30\u2019a yak\u0131n \u00fclkeye toptan perakende \u00fcr\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131 sa\u011fl\u0131yoruz. Yurtd\u0131\u015f\u0131 kargo anla\u015fmam\u0131z mevcut. Sekt\u00f6re bu \u015fekilde devam ediyoruz. Her tespihin kendisine \u00f6zel has dokusu vard\u0131r. Bir do\u011fal ta\u015f \u00e7e\u015fidi 300\u2019e yak\u0131nd\u0131r.\u201d,Tespihlerin her derde deva oldu\u011funu anlatan \u00d6cal, \u201c\u00d6rnek vermek gerekirse bir akik ta\u015f\u0131 kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131, sinir sitemi gibi hastal\u0131klara iyi geldi\u011fi rivayet edilir. Ona keza her ta\u015f\u0131n kendisine g\u00f6re bir \u015fifas\u0131 vard\u0131r. En \u00e7ok satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve k\u0131ymet verdi\u011fimiz \u00fcr\u00fcnler kendi milli ta\u015f\u0131m\u0131z Erzurum oltumuzdur ve Ukrayna kaya tempra kehribar\u0131d\u0131r. Bunlar milyon y\u0131lda re\u00e7ine olu\u015ftu\u011fu i\u00e7in tamamen y\u00fczde 100 do\u011fal oldu\u011fu i\u00e7in bir d\u00fcnya hastal\u0131\u011fa da \u015fifad\u0131r. \u00d6zellikle damla kehribar\u0131 \u0130bn-i Sina\u2019dan bu tarafa kullanabilen ve ast\u0131m, bron\u015fit, guatr gibi hastal\u0131klar\u0131, yeni do\u011fan \u00e7ocuklarda di\u015f \u00e7\u0131karma h\u0131r\u00e7\u0131nl\u0131k gibi hastal\u0131klara da \u015fifa oldu\u011fu doktorlarca da beyan ediliyor\u201d diye konu\u015ftu.,\u00d6cal, \u201c\u015eimdi \u015f\u00f6yle s\u00f6yleyeyim te\u015fbih aral\u0131\u011f\u0131nda bir fiyat aral\u0131\u011f\u0131 yok. 10 liraya da bir tespih var. 100 bin dolara kadar da b\u00fct\u00e7esi olana tespih var. \u00c7ok farkl\u0131 bir \u00fcr\u00fcn eski Osmanl\u0131 s\u0131kmas\u0131 kehribarlard\u0131r. Ustalar\u0131n i\u015f\u00e7ili\u011fine g\u00f6re de fiyat de\u011fi\u015febiliyor\u201d ifadesini kulland\u0131. (\u0130HA),50 metrekarelik i\u015f yerinden d\u00fcnyaya a\u00e7\u0131ld\u0131: 30 \u00fclkeye ihracat yap\u0131yor! Fiyatlar\u0131 ise 10 liradan 100 bin dolara kadar \u00e7\u0131k\u0131yor! \u0130\u015fte detaylar...,K\u0131r\u0131kkale\u2019de 30 ya\u015f\u0131ndaki Hasan \u00d6cal, 50 metrekarelik i\u015f yerinde binin \u00fczerinde tespih bulunduruyor. 5 y\u0131ld\u0131r tespih sekt\u00f6r\u00fcnde u\u011fra\u015fan \u00d6cal, k\u0131sa s\u00fcrede ba\u015far\u0131ya ula\u015ft\u0131. Ba\u015fta Amerika, Almanya, \u0130ngiltere, Bel\u00e7ika, Hollanda, Danimarka olmak \u00fczere 30 \u00fclkeye tespih ihracat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. \u0130nsan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na da bir\u00e7ok olumlu y\u00f6nde etkisinin de oldu\u011fu bu tespihlerin fiyat\u0131 ise dudak u\u00e7uklat\u0131yor. Tespihlerin fiyat\u0131 10 liradan ba\u015fl\u0131yor, 100 bin dolara kadar \u00e7\u0131k\u0131yor.