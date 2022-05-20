50 yıl sonra büyüdü... Boyu 25 günde 4 metreyi aştı

..,Anavatan\u0131 Orta ile G\u00fcney Amerika olan Agave bitkisi T\u00fcrkiye\u2019de baz\u0131 b\u00f6lgeler de de kendili\u011finden \u00e7\u0131k\u0131yor. T\u00fcrkiye'deki t\u00fcr\u00fcn "Agave Americana" oldu\u011fu ancak 50 ile 100 y\u0131l aras\u0131nda sadece bir kez \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in "sab\u0131r" veya "y\u00fczy\u0131l" \u00e7i\u00e7e\u011fi denildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Meksika'n\u0131n Tequila kentinde yeti\u015fen ve Mavi Agave ismi verilen sab\u0131r \u00e7i\u00e7e\u011fi t\u00fcr\u00fcn\u00fcn UNESCO d\u00fcnya miras\u0131 listesinde yer ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Sab\u0131r \u00e7i\u00e7e\u011finin dayan\u0131kl\u0131 ve \u00e7ok az bak\u0131m gerektirdi\u011fi kurak ko\u015fullara adapte oldu\u011fu i\u00e7in di\u011fer bitkilere g\u00f6re yakla\u015f\u0131k 10 kat daha fazla su tuttu\u011fu kaydedildi.\r\n,B\u00f6lgeye s\u00fcrekli bal\u0131k tutmaya gelenlerden Mustafa K\u00fc\u00e7\u00fck'te \u00e7i\u00e7e\u011fi g\u00f6r\u00fcnce ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131 anlatarak, y\u0131llar\u0131n\u0131n ge\u00e7ti\u011fi yerde biran da bu \u015fekilde b\u00fcy\u00fcyen \u00e7i\u00e7e\u011fi g\u00f6r\u00fcnce plastik oldu\u011funu ve birilerinin getirdi\u011fini zannetti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Denizin 3 metre \u00fczerinde kayal\u0131k b\u00f6lgede biranda boy atan bitki tepe k\u0131sm\u0131ndan \u00e7i\u00e7eklenmeye ba\u015flad\u0131. Ya\u015flar\u0131 54 ile 60 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen b\u00f6lge sakinleri, \u00e7i\u00e7e\u011fin 25 g\u00fcn i\u00e7erisinde boy att\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtirken ya\u015f\u0131n\u0131n da en az 50 oldu\u011funu kendi \u00e7ocukluk d\u00f6nemlerinde de burada oldu\u011funu aktard\u0131.,Mahalle sakinlerinden Hamdi Koluk\u0131sa, "Ben 54 ya\u015f\u0131nday\u0131m ilk defa bunun a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Sadece a\u015fa\u011f\u0131s\u0131 vard\u0131, 25-26 g\u00fcnde bu hale geldi. Daha \u00f6nce 20 santim civar\u0131ndayd\u0131 \u015fimdi 4,5 metre olmu\u015f. Y\u00fczy\u0131lda bir a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 o y\u00fczden sab\u0131r \u00e7i\u00e7e\u011fi denildi\u011fini internetten \u00f6\u011frendik. Bizde ilk defa b\u00f6yle bir \u015feye \u015fahit olduk, koruma alt\u0131na al\u0131n\u0131rsa iyi olur. Bizim insanlar\u0131m\u0131z \u00e7ok merakl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in hemen d\u0131\u015f\u0131na zarar vermeye ba\u015flam\u0131\u015flar" dedi.\r\n,Mahalle sakinlerinden Mehmet Vurur ise, "\u00c7ocukluktan beri burada ya\u015f\u0131yorum. 60 ya\u015f\u0131nday\u0131m bu \u00e7i\u00e7e\u011fin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6nceleri hi\u00e7 g\u00f6rmedim. Ben \u00e7ocukken de bu \u00e7i\u00e7ek vard\u0131, ufak dallar\u0131 vard\u0131 b\u00f6yle g\u00f6be\u011fi yoktu. \u0130lk defa b\u00f6yle g\u00f6rd\u00fcm \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m, 60 ya\u015f\u0131nday\u0131m buraya bal\u0131\u011fa geliyorum ilk defa b\u00f6yle boy att\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Biz k\u00f6yl\u00fc olarak ne \u00e7i\u00e7e\u011fi oldu\u011funu bilmiyoruz ama burada y\u0131llard\u0131r duruyordu, 25 g\u00fcnde 4,5 metre olmu\u015f" diye konu\u015ftu.\r\n,Mersin'de deniz kenar\u0131na ekilen bitki tam 50 y\u0131l sonra aniden b\u00fcy\u00fcmeye ba\u015flad\u0131. 25 g\u00fcnde h\u0131zla uzayan bitkinin boyu 4 metreyi a\u015f\u0131nca \u00e7evre sakinleri \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131.,T\u00fcr\u00fc ara\u015ft\u0131r\u0131lan bitkinin sab\u0131r \u00e7i\u00e7e\u011fi olarak da bilinen Avage bitkisi oldu\u011fu, baz\u0131 t\u00fcrlerinin 50 ile 100 y\u0131l aras\u0131nda bir kez \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.