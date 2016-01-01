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500 metrelik konser kuyruğu: Şarkıcı Emir Can İğrek için saatlerce beklediler
Şarkıcı Emir Can İğrek’in hayranları, sanatçının konserine girebilmek için yaklaşık 500 metre kuyrukta bekledi.
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