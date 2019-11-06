BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

500 tam puanlı Deniz'in hayatı sahte rakıyla kabusa döndü

500 tam puanlı Deniz'in hayatı sahte rakıyla kabusa döndü
1 / 6

Adana’da girdiği SBS'de 500 tam puan alan, içtiği sahte rakı ile hastanelik olan, geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağına 10 platin, 4 çivi takılan, gittiği liseden de kaçırıldığını ileri süren 14 yaşındaki Deniz Karahaliloğlu, okumak istiyor. Deniz Karahaliloğlu, 2017 yılında 12 yaşındayken iddiaya göre, merakı nedeniyle bir büfeden arkadaşlarıyla birlikte rakı aldı. İçtiği rakı sahte çıkınca küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. Bu sırada hastaneden de kaçan Karahaliloğlu, 1 gün sonra teyzesinin evinde bulundu.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144