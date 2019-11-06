500 tam puanlı Deniz'in hayatı sahte rakıyla kabusa döndü
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Adana’da girdiği SBS'de 500 tam puan alan, içtiği sahte rakı ile hastanelik olan, geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağına 10 platin, 4 çivi takılan, gittiği liseden de kaçırıldığını ileri süren 14 yaşındaki Deniz Karahaliloğlu, okumak istiyor.
Deniz Karahaliloğlu, 2017 yılında 12 yaşındayken iddiaya göre, merakı nedeniyle bir büfeden arkadaşlarıyla birlikte rakı aldı. İçtiği rakı sahte çıkınca küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. Bu sırada hastaneden de kaçan Karahaliloğlu, 1 gün sonra teyzesinin evinde bulundu.