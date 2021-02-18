55 milyon TL değer biçildi! Sahibinden satılık hapishane

Ukrayna Adalet Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yelena Vsotskaya, hapishanenin b\u00fcnyesinde bulunan yap\u0131lara ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cHapishane b\u00fcnyesinde \u00e7e\u015fitli spor alanlar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu bir avlu, yemekhane, ko\u011fu\u015flar ve birka\u00e7 \u00fcretim tesisi mevcuttur. \u015eubat sonunda a\u00e7\u0131k artt\u0131rmayla sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131lacak. ,Ukrayna\u2019n\u0131n Kiev b\u00f6lgesindeki Irpen \u015fehrinde 8 hektarl\u0131k alana kurulu olan ve yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131lmayan 132 Numaral\u0131 Hapishane, Ukrayna Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Devlet M\u00fclkiyet Fonu taraf\u0131ndan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,Elde edilecek gelirin y\u00fczde 70\u2019i ko\u015fullar\u0131n iyile\u015ftirilmesi i\u00e7in di\u011fer hapishanelere aktar\u0131lacak\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131na g\u00f6re sat\u0131\u015f\u0131n ger\u00e7ekle\u015fmesi halinde a\u00e7\u0131k artt\u0131rma usul\u00fc ile yakla\u015f\u0131k 35 hapishanenin daha sat\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. (\u0130HA),Ukrayna\u2019da 2017\u2019de \u00fclkenin me\u015fhur Lukyanivska, Odeskoye, \u00c7ernov\u015ftskoye ve Lvovskoye hapishaneleri sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f ancak sat\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131. Irpen\u2019deki hapishane sat\u0131\u015f\u0131 ise a\u00e7\u0131k artt\u0131rma usul\u00fcyle denenecek ve yakla\u015f\u0131k 55 milyon liradan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kacak. ,Ukrayna\u2019n\u0131n Kiev b\u00f6lgesinde bir hapishane 55 milyon liradan a\u00e7\u0131k artt\u0131rmayla sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \u0130\u015fte detaylar...