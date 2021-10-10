55 yıllık yumurta üreticisinden sıra dışı 'müzikli' yöntem

.,\u0130stanbul'da 55 y\u0131ld\u0131r yumurta \u00fcreticili\u011fi yapan 65 ya\u015f\u0131ndaki Cahit \u015eahin, yumurtan\u0131n niteli\u011fini ve verimini artt\u0131rmak ad\u0131na s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 bir y\u00f6nteme ba\u015fvurdu. \u015eahin, yem verdi\u011fi esnada \u00e7e\u015fitli \u015fark\u0131lar dinletti\u011fi tavuklar\u0131n\u0131n huzur ve sakinlik i\u00e7erisinde yumurta \u00fcretimi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, b\u00f6ylece \u00fcretimdeki verimin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Bu y\u00f6ntemi y\u0131llard\u0131r kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u015eahin, 'M\u00fczik ruhun g\u0131das\u0131d\u0131r' diyerek bu y\u00f6ntemin daha farkl\u0131 ve verimli oldu\u011funu ifade etti. Tavuklar\u0131yla her g\u00fcn \u00f6zenle ilgilenen Cahit \u015eahin, m\u00fczi\u011fi kendisinin de sevdi\u011fini, tavuklar\u0131n\u0131n ruhlar\u0131n\u0131n m\u00fczik e\u015fli\u011finde dinlendi\u011fini ve hayvanlar\u0131n\u0131n bu y\u00f6ntemle daha mutlu oldu\u011funu belirterek, bu y\u00f6ntemin yumurta \u00fcretimini olumlu anlamda etkiledi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n,\u015eahin, \u201cTavuklar \u00f6nce yemini yer, suyunu i\u00e7er. Suyunu i\u00e7ip kar\u0131nlar\u0131 doyduktan sonra m\u00fczik sistemine ge\u00e7er. M\u00fczik ruhun g\u0131das\u0131d\u0131r ve tavuklar da m\u00fczikten anlar. M\u00fczi\u011fi ben de \u00e7ok seviyorum. M\u00fczik kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman verim art\u0131yor ve kaliteli yem de kullan\u0131l\u0131rsa \u00fcretimde de verim art\u0131yor. Tavuklar \u00f6ncelikle C\u00fcneyt Tan, Muazzez Abac\u0131, B\u00fclent Ersoy, Ceylan Avc\u0131 ve Sabahat Akkiraz'\u0131n m\u00fcziklerini \u00e7ok dinliyorlar. M\u00fczikle verim artt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 24 saatte \u00e7ift yumurta al\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130stanbul\u2019da 55 y\u0131ld\u0131r yumurta \u00fcreticili\u011fi yapan Cahit \u015eahin, daha nitelikli yumurta \u00fcretimi i\u00e7in tavuklar\u0131na her g\u00fcn Muazzez Abac\u0131 ve Ne\u015fet Erta\u015f gibi sanat\u00e7\u0131lar\u0131n \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 dinletiyor.\r\n