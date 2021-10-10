55 yıllık yumurta üreticisinden sıra dışı 'müzikli' yöntem

İstanbul’da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan Cahit Şahin, daha nitelikli yumurta üretimi için tavuklarına her gün Muazzez Abacı ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların şarkılarını dinletiyor.