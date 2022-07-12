6 bin 600 nüfusa sahip Amasra'nın nüfusu tatilden sonra 10 katına çıktı! Ziyaretçi akınına uğradı

, \u0130l\u00e7enin n\u00fcfusu g\u00fcn\u00fc birlik\u00e7i ziyaret\u00e7ilerle birlikte 10 kat\u0131 artarak 60 binin \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. S\u0131cak havayla birlikte tatilciler plajlara ak\u0131n etti. Plajlarda \u015femsiye a\u00e7acak yer kalmad\u0131., \u00d6yle ki tatil yerle\u015fim yerlerinde otellerde veya kiral\u0131k evlerde yer kalmad\u0131. Ak\u0131n edilen yerlerden biri de Bart\u0131n'\u0131n Amasra il\u00e7esi oldu. ,Amasra Kalesi ve Kemere K\u00f6pr\u00fcs\u00fc gibi tarihi mekanlarla birlikte hediyelik e\u015fyalar\u0131n sat\u0131\u015fa sunuldu\u011fu \u00c7ekiciler \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131 da yo\u011funlu\u011fun en \u00fcst noktaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 alanlar aras\u0131nda yer ald\u0131.,Sahili ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle \u00f6n plana \u00e7\u0131kan Amasra ziyaret\u00e7ilerin ilgi oda\u011f\u0131 oldu. Hatta 6 bin 600 n\u00fcfusa sahip olan il\u00e7enin n\u00fcfus say\u0131s\u0131 10 kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Tarihi yap\u0131lar\u0131 ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle ilgi g\u00f6ren 6 bin 600 n\u00fcfusa sahip il\u00e7ede konaklama tesisleri tamamen doldu. ,Tatil i\u00e7in \u00e7e\u015fitli illerden Amasra\u2019ya gelen ziyaret\u00e7iler il\u00e7enin do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ve tarihi yap\u0131lar\u0131na hayran kald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ettiler. Amasra\u2019daki yo\u011funlu\u011fun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.,Ya\u015fanan yo\u011funluk nedeniyle il\u00e7e merkezinde ara\u00e7 park edecek alan kalmay\u0131nca s\u00fcr\u00fcc\u00fcler T\u00fcrkiye Ta\u015f K\u00f6m\u00fcrleri Kurumu (TTK) Amasra M\u00fcessese M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc sahas\u0131 ve alternatif otoparklara y\u00f6nlendirildi.\r\n\r\n,Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte s\u0131caklarda geldi. Kurban bayram\u0131n\u0131n 9 g\u00fcn olmas\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilen vatanda\u015flar ise tatil yerlerine ak\u0131n etti.