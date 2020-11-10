6 diplomalı aşçı

A\u015f\u00e7\u0131 Melih Oktay tam 6 \u00fcniversite bitirdi. 2'si lisans, 4'\u00fc \u00f6n lisans olmak \u00fczere birbirinden farkl\u0131 6 \u00fcniversite okudu.,Melih Oktay, okuman\u0131n \u00f6nemine de\u011finirken, neden bu mesle\u011fi se\u00e7ti\u011fini ise \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: "Ben 6 tane \u00fcniversite bitirdim, hepsi de ayr\u0131 ayr\u0131 b\u00f6l\u00fcmler. Bir yandan e\u011fitim hayat\u0131ma devam ederken di\u011fer yandan da \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131m\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcm.",Melih Oktay'\u0131n babas\u0131 Seyidi Oktay ise, "E\u011fitimli insanlar yapt\u0131klar\u0131 i\u015flerde \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 oluyor. O\u011flumun e\u011fitime ilgisi var, okumaktan zevk al\u0131yor. Okuyan illa memur olacak diye bir kanun yok. Biz devletimizi seven insanlar\u0131z. Devletimiz bug\u00fcn istesin hi\u00e7bir \u00fccret, almadan o\u011flumu g\u00f6nderirim. Lakin ba\u015fkas\u0131n\u0131n i\u015finde \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131na kendi i\u015finde \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 bizleri daha mutlu ediyor. O da bunu tercih etti, sayg\u0131 duyduk" dedi.,Babas\u0131yla birlikte esnaf lokantas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan gen\u00e7 a\u015f\u00e7\u0131n\u0131n diplomalar\u0131n\u0131 g\u00f6renler hayretler i\u00e7erisinde kal\u0131yor.,Okudu\u011fu b\u00f6l\u00fcmlerde gelen i\u015f tekliflerine ra\u011fmen o baba mesle\u011fi olan a\u015f\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 se\u00e7ti.,"Yaz aylar\u0131nda kendi i\u015f yerimizde \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyordum. Kendi bulu\u015fumuz \u00e7orban\u0131n haricinde de\u011fi\u015fik yemekler ve kabak helvas\u0131 yap\u0131yoruz. T\u00fcrkiye'de sadece bizde var. Buras\u0131 benim ilgimi \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131, bundan dolay\u0131 kendi i\u015fimizi yap\u0131yorum. Bu arada bana \u00e7ok say\u0131da teklifler geliyordu, halen de gelmeye devam ediyor. Kendilerine te\u015fekk\u00fcr ederek kabul etmedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc kendi i\u015fimiz, bunun yan\u0131 s\u0131ra bu mesle\u011fi severek yap\u0131yorum." ,"\u0130nsanlar\u0131n sevdikleri meslekleri yaparsa daha ba\u015far\u0131l\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bitirdi\u011fim okullar\u0131n diplomalar\u0131n\u0131 i\u015f yerimize g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz gibi ast\u0131m. Gelen m\u00fc\u015fterilerin ilgisi \u00e7ok \u00e7ekiyor. G\u00f6r\u00fcnce senin mi diye soruyorlar. Hatta bu kadar okullu bo\u015funa m\u0131 okudun diyor soruyor. Ben bu mesle\u011fi severek yap\u0131yorum ve beni bunlar mutlu ediyor. Tabii ki okudum, ama bo\u015funa de\u011fil".