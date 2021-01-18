6 milyondan fazla kişi yararlandı! e-Devlet'ten hemen öğrenin

6 milyondan fazla ki\u015fi yararland\u0131! e-Devlet'ten hemen \u00f6\u011frenin! \u0130\u015fte detaylar...,Vatanda\u015flar\u0131n hayat\u0131nda \u00f6nemli kolayl\u0131klar sa\u011flayan e-Devlet \u00fczerinden size miras kal\u0131p kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenebiliyorsunuz. Sadece ge\u00e7en y\u0131l bu i\u015flemi bir bu\u00e7uk milyondan fazla ki\u015fi kulland\u0131.,Sorgulama sonucunda taraf\u0131n\u0131za b\u0131rak\u0131lan bir miras varsa, bunun i\u00e7in Veraset ve \u0130ntikal Vergisi \u00f6demeniz gerekiyor. 2021 y\u0131l\u0131na g\u00f6re, 380 bin liraya kadar olan miraslarda y\u00fczde 1 vergi uygulan\u0131yor. Bu oran, b\u0131rak\u0131lan miras tutar\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 10\u2019a kadar y\u00fckselebiliyor.,Peki kimler sorgulama yapabilir?\r\n,Sorgulama yapabilmek i\u00e7in miras\u00e7\u0131n\u0131n UYAP\u2019a kay\u0131tl\u0131 olmas\u0131 gerekiyor.,Vatanda\u015f\u0131n yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fi Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n e-Devlet uygulamalar\u0131 \u00fczerinden 2020\u2019de 1 milyon 545 bin 224 miras\u00e7\u0131l\u0131k belgesi, 2 milyon 879 bin 396 vasiyetname sorgulamas\u0131 yap\u0131ld\u0131. B\u00f6ylece uygulaman\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2016\u2019dan bu yana yap\u0131lan toplam mirasc\u0131l\u0131k belgesi sorgulamas\u0131 6 milyon 320 bine, vasiyetname sorgulamas\u0131 ise 10 milyon 86 bine ula\u015ft\u0131.,Peki, e-Devlet \u00fczerinden miras sorgulamas\u0131 nas\u0131l oluyor? Kolayca tamamlanan i\u015flem i\u00e7in takip edilecek ad\u0131mlar \u015f\u00f6yle:,Yak\u0131n\u0131n\u0131zdan miras kal\u0131p kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in ilk olarak \u2018www.turkiye.gov.tr\u2019 internet sitesine girmeniz gerekiyor.,Sonra kullan\u0131c\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden kimlik numaran\u0131z\u0131 ve \u015fifrenizi yazarak giri\u015f yap\u0131n.,Anasayfada bulunan arama butonuna \u2018veraset ilami sorgulama\u2019 yazman\u0131z yeterli. B\u00f6ylece miras\u00e7\u0131s\u0131 oldu\u011funuz dosyalar\u0131 sorgulayabiliyor ve miras\u00e7\u0131l\u0131k belgesini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyebiliyorsunuz. ,Ayr\u0131ca bu yolla, murisin taraf oldu\u011fu hukuk, idari yarg\u0131 ve icra dosyalar\u0131n\u0131 da sorgulay\u0131p bilgi alabiliyorsunuz.,Ancak bu ad\u0131mlara ek olarak miras b\u0131rakan ki\u015finin TC kimlik numaras\u0131n\u0131n da bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde sorgulama i\u015flemi ger\u00e7ekle\u015ftirilemiyor. (Posta),.