6 ülke gezdi, Hindistan’da işlendi, 30 bin dolara satışa çıktı

Kehribar, Oltu, g\u00fcm\u00fc\u015f, alt\u0131n ve de\u011ferli ta\u015flardan yap\u0131lan tesbihlerin yan\u0131 s\u0131ra meteor ta\u015f\u0131ndan da tesbih yap\u0131ld\u0131. ,2015 y\u0131l\u0131nda Bing\u00f6l'\u00fcn Sar\u0131\u00e7i\u00e7ek k\u00f6y\u00fcne d\u00fc\u015fen g\u00f6kta\u015f\u0131n\u0131 sat\u0131n alan tesbih ustas\u0131 \u0130smail Erg\u00fcn meteor ta\u015f\u0131n\u0131 6 \u00fclkeye g\u00f6nderdi. Hindistan\u2019da i\u015flenebilen ta\u015f 3 y\u0131ld\u0131r al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 bekliyor.,Devlet sanat\u00e7\u0131s\u0131, hattat ustas\u0131, koleksiyon tesbihi \u00fcreticisi \u0130smail Erg\u00fcn Bing\u00f6l'e giderek bir g\u00f6kta\u015f\u0131 sat\u0131n ald\u0131. ,Ald\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131n meteor oldu\u011funa dair MTA'dan olur alan Erg\u00fcn, at\u00f6lyesinde ta\u015f\u0131 i\u015flemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131, olduk\u00e7a sert yap\u0131s\u0131yla bilinen meteor ta\u015f\u0131n\u0131 bir t\u00fcrl\u00fc i\u015fleyemeyen Erg\u00fcn, ta\u015f\u0131 6 \u00fclkeye g\u00f6ndererek tesbihe \u00e7evirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,En son Hindistan\u2019a g\u00f6nderilen ta\u015f elmas i\u015fleme at\u00f6lyesinde tesbihe \u00e7evrilebildi. 6,5 ay boyunca ince ince dokuyarak g\u00f6kta\u015f\u0131n\u0131 tesbih yapan Erg\u00fcn, tesbihi 30 bin dolara sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.,S\u0131f\u0131r bir araba fiyat\u0131nda olan g\u00f6kta\u015f\u0131 tesbihi ise 3 y\u0131ld\u0131r al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 bekliyor. D\u00fcnyada sadece 1 adet bulunan tesbihi g\u00f6rmek isteyenler, sanat\u00e7\u0131 \u0130smail Erg\u00fcn'\u00fc ziyaret ediyor.\r\n\r\n,Meteor ta\u015f\u0131ndan yap\u0131lan tesbihin 30 bin dolara sat\u0131\u015fta oldu\u011fun ifade eden Erg\u00fcn, \u201cTesbihin fiyat\u0131 30 bin dolar, satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz ve talihlisini bekliyoruz. G\u00fczel bir tesbih, halen pop\u00fclerli\u011fini koruyor. Bunun gibi bir \u00e7al\u0131\u015fma hen\u00fcz daha yap\u0131lmad\u0131 d\u00fcnyada. G\u00f6kta\u015f\u0131ndan hi\u00e7 kimse te\u015fbih yapmad\u0131. G\u00f6kta\u015f\u0131n\u0131 i\u015fleyip tesbih yapmak zaten \u00e7ok zordur\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Erg\u00fcn, ta\u015f\u0131n 6 \u00fclke gezdi\u011fini aktararak, \u201cBing\u00f6l\u2019e d\u00fc\u015fen bir g\u00f6kta\u015f\u0131yd\u0131. Biz Bing\u00f6l\u2019den temin ettik bu ta\u015f\u0131. Kolay i\u015fleyebiliriz diye d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fc\u015ft\u00fck. Bizim kendi at\u00f6lyemiz var ta\u015flar\u0131 i\u015fleyebiliyoruz. Fakat biz bu ta\u015f\u0131 i\u015fleyemedik. \u00c7ok uzun u\u011fra\u015flar sonucunda ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131k. Ta\u015f\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6nderdik. 6 \u00fclkeyi gezdi ta\u015f, en son Hindistan\u2019da bir at\u00f6lyede i\u015fleyebildik ta\u015f\u0131." ,"Hindistan\u2019da elmas at\u00f6lyeleri var, orada i\u015flenebiliyor, teknolojileri bu konuda \u00e7ok ilerde. Bir tak\u0131m i\u015flemlerini Malezya\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirdik. T\u00fcrkiye\u2019de at\u00f6lyemizde ince i\u015flerini kendimiz yapt\u0131k. Dizilimini ve alt\u0131ndan imame ve p\u00fcsk\u00fcllerini biz tasarlay\u0131p yapt\u0131k. 6,5 ay sonunda tesbih ortaya \u00e7\u0131kabildi. Uzun bir s\u00fcre\u00e7 oldu ama de\u011fdi ve \u00e7ok g\u00fczel bir tesbih oldu. G\u00fczel bir koleksiyon, tesbih koleksiyoncular\u0131 i\u00e7in nadide bir eser ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u201d dedi.