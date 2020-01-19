60 bin liralık yemek sorusu Milyoner'e damga vurdu!

ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sunuculu\u011funu \u00fcstlendi\u011fi Kim Milyoner Olmak \u0130ster 18 Ocak Cumartesi ak\u015fam\u0131 izleyenlerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Son b\u00f6l\u00fcmde yar\u0131\u015fmac\u0131ya sorulan sorunun cevab\u0131 televizyon ba\u015f\u0131ndaki izleyenler taraf\u0131ndan ara\u015ft\u0131r\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Ancak bir sorunun cevab\u0131 izleyenleri bile zorlad\u0131.,ATV'nin her hafta izleyicileri ekran ba\u015f\u0131na kilitleyen fenomen yar\u0131\u015fma program\u0131 Milyoner'de bu hafta Selin isimli yar\u0131\u015fmac\u0131 sorular\u0131 arka arkaya bilerek 60 bin TL de\u011ferindeki soruyu g\u00f6rmeye hak kazand\u0131. Ancak gen\u00e7 yar\u0131\u015fmac\u0131 60 bin TL'lik soruda tak\u0131ld\u0131.,P\u0131rt\u0131mp\u0131rt veya kirtimburt, Kayseri'nin Develi il\u00e7esine ait bir ev yeme\u011fidir. Taze asma yapraklar\u0131n\u0131n par\u00e7alan\u0131p (p\u0131rt\u0131l\u0131p) tencerede pi\u015firilmesiyle ortaya \u00e7\u0131kan hafif ek\u015fili tat, yeme\u011fi di\u011fer ye\u015fil yaprak (\u0131spanak, paz\u0131) yemeklerinden ay\u0131r\u0131r.,"Hangi adda bir yemek vard\u0131r?" sorusuyla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalan Selin Han\u0131m, daha \u00f6nce b\u00f6yle bir \u015fey duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u015f\u0131klar hakk\u0131nda en ufak bir bilgisinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Kazand\u0131\u011f\u0131 paray\u0131 riske atmak istemeyen Selin Han\u0131m k\u0131sa bir s\u00fcre d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckten sonra yar\u0131\u015fmadan \u00e7ekildi. Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun "Devam etseydiniz hangi cevab\u0131 verirdiniz?"sorusuna gen\u00e7 yar\u0131\u015fmac\u0131 yanl\u0131\u015f se\u00e7ene\u011fi i\u015faretledi.,Soru: Hangi adda bir yemek vard\u0131r?\r\nA: C\u0131rt\u0131mc\u0131rt\r\nB: P\u0131rt\u0131mp\u0131rt\r\nC: T\u0131rt\u0131mt\u0131rt\r\nD: Z\u0131rt\u0131mz\u0131rt\r\n\r\nDo\u011fru cevap: B: P\u0131rt\u0131mp\u0131rt,Ekranlar\u0131n en \u00e7ok izlenen yar\u0131\u015fmas\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster'e yemek sorusu damga vurdu. "Hangi adda bir yemek vard\u0131r?" sorusunun cevab\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131ya zor anlar ya\u015fatt\u0131.