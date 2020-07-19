60 yıldır yol ortasında duran türbenin gizemi

Buralar mezarl\u0131km\u0131\u015f ve alan\u0131 istimlak yap\u0131yor belediye. T\u00fcrbeyi almak isteyen kep\u00e7e iki defa k\u0131r\u0131ld\u0131. Ben bunu g\u00f6rd\u00fcm, buraya geldi\u011fim sene oldu bu olay. Ama art\u0131k herkes al\u0131\u015ft\u0131, t\u00fcrbe oldu\u011fu i\u00e7in herkes al\u0131\u015ft\u0131 ve gelip ge\u00e7enler dua okuyor\u201d dedi.\r\n\r\nKaynak: \u0130HA,Afyonkarahisar\u2019\u0131n \u00c7avu\u015fba\u015f Mahallesi'nde yakla\u015f\u0131k 60 y\u0131ldan bu yana yol ortas\u0131nda duran \u2018Askeri Baba\u2019 isimli \u015fair ve filozof G\u00fclabo\u011flu Muhammed Askeri\u2019ye ait t\u00fcrbe g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor., Belediye taraf\u0131ndan 1960\u2019l\u0131 y\u0131llarda bulundu\u011fu yerden kald\u0131r\u0131lmak istenirken kep\u00e7elerin bozuldu\u011fu bilinen t\u00fcrbenin yol ortas\u0131nda olmas\u0131na ra\u011fmen \u00e7evresinde hi\u00e7bir trafik kazas\u0131 da ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.,Aslen K\u00fctahyal\u0131 olan G\u00fclabo\u011flu Muhammed Askeri\u2019nin Afyonkarahisar\u2019a 17. y\u00fczy\u0131lda m\u00fcderris olarak geldi\u011fi biliniyor.\r\n,Afyonkarahisar'\u0131n k\u00fclt\u00fcr hayat\u0131 bak\u0131m\u0131ndan \u00f6nemli yere sahip oldu\u011fu o d\u00f6nem Muhammed Askeri'nin bug\u00fcnk\u00fc sa\u011fl\u0131k oca\u011f\u0131n\u0131n bulundu\u011fu yerdeki Hisarard\u0131 Medresesi\u2019nde m\u00fcderrislik yapan \u00f6nemli hoca ve \u015fairlerden biri oldu\u011fu da biliniyor. Muhammed Askeri, uzun y\u0131llar Halveti \u015feyhi olarak g\u00f6rev yapt\u0131. Mutasavv\u0131f divan \u015fairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divan\u0131nda aruz ve hece \u00f6l\u00e7\u00fcleriyle yazd\u0131\u011f\u0131 \u015fiirlerde dini ve ahlaki konular\u0131 i\u015fledi.,1978 y\u0131l\u0131nda Hisarard\u0131 Medresesi'nin bak\u0131ms\u0131zl\u0131ktan dolay\u0131 harabeye d\u00f6nmesinin ard\u0131ndan b\u00f6lgeye sa\u011fl\u0131k oca\u011f\u0131 yap\u0131larak vatanda\u015flar\u0131n hizmetine sunuldu. 1960\u2019l\u0131 y\u0131llarda b\u00f6lgede belediye taraf\u0131ndan yap\u0131lan istimlak ile alan imara a\u00e7\u0131larak bug\u00fcnk\u00fc mahalle konumuna geldi. Fakat o tarihten bu yana kutsal say\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in t\u00fcrbeye dokunulmad\u0131 ve yol ortas\u0131nda kald\u0131. \u00c7ift \u015feritli yolun ge\u00e7ti\u011fi G\u00f6ksu Caddesi \u00fczerinde bulunan t\u00fcrbeden dolay\u0131 yol bir yerden sonra tek \u015feride d\u00fc\u015f\u00fcyor. Buna ra\u011fmen b\u00f6lgede hi\u00e7 trafik kazas\u0131 ya\u015fanmamas\u0131 ise dikkat \u00e7ekiyor.\r\n,Mahalle sakinlerinden 71 ya\u015f\u0131ndaki Ali Erdem, \u00e7ocuklu\u011fundan bu yana mezar\u0131n \u015fimdiki yerinde oldu\u011funu ve kald\u0131r\u0131lamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Erdem, kendisinin 60 y\u0131ldan bu yanan t\u00fcrbenin yani ba\u015f\u0131ndaki evde oturdu\u011funu kaydederek, \u201cBuras\u0131 60 y\u0131ldan bu yana burada ve buradaki ki\u015fi dervi\u015fmi\u015f. , Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri, 280 civar\u0131ndaki beyitte 59 ayete yer verdi. Muhammed Askeri'nin divan\u0131n\u0131n bir n\u00fcshas\u0131 Afyonkarahisar\u2019da, biri Konya\u2019da ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc \u0130stanbul \u00dcniversitesi kitapl\u0131\u011f\u0131nda bulunuyor. 35 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan vefat eden Muhammed Askeri\u2019nin bug\u00fcn t\u00fcrbesinin oldu\u011fu yere g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne inan\u0131l\u0131yor. Baz\u0131 kaynaklarda ise mezar\u0131n\u0131n K\u00fctahya\u2019da oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n