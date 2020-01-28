Hindistan'\u0131n Kerala eyaletinde, \u00fclkedeki "Vatanda\u015fl\u0131k Yasas\u0131"nda yap\u0131lan de\u011fi\u015fikli\u011fe kar\u015f\u0131 d\u00fczenlenen g\u00f6steride yakla\u015f\u0131k 7 milyon ki\u015finin kat\u0131l\u0131m\u0131yla 620 kilometrelik insan zinciri olu\u015fturuldu.\r\n,Hint bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re, Kerala'n\u0131n kuzeyindeki Kasargod b\u00f6lgesinden, g\u00fcneyindeki Thiruvananthapuram b\u00f6lgesine kadar 620 kilometrelik insan zinciri olu\u015fturan milyonlarca ki\u015fi, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Banglade\u015f'ten gelen 6 dini gruba vatanda\u015fl\u0131k yolunu a\u00e7an, ancak ayn\u0131 durumdaki M\u00fcsl\u00fcman g\u00f6\u00e7menleri kapsam d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rakacak \u015fekilde de\u011fi\u015ftirilen "Vatanda\u015fl\u0131k Yasas\u0131"n\u0131 protesto etti.\r\n\r\n,LDF'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Vatanda\u015fl\u0131k Yasas\u0131'ndaki de\u011fi\u015fiklik (CAA) kar\u015f\u0131t\u0131 g\u00f6steriye yakla\u015f\u0131k 7 milyon ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n,Sol Demokratik Cephe'nin (LDF) organize etti\u011fi insan zinciri protestosuna kat\u0131lanlar aras\u0131nda Kerala eyaleti Ba\u015fbakan\u0131 Pinarayi Vijayan ve ailesi de yer ald\u0131.\r\n\r\nG\u00f6stericiler aras\u0131nda yeni evlenen gelin ve damatlar\u0131n da bulunmas\u0131 dikkati \u00e7ekti.,G\u00f6stericiler aras\u0131ndaki ismi a\u00e7\u0131klanmayan M\u00fcsl\u00fcman bir kad\u0131n, "Siyaset i\u00e7in burada de\u011filiz Bu g\u00f6sterinin parti ile ilgisi yok. Hindistan'da burada ya\u015fay\u0131p, burada \u00f6lece\u011fiz." dedi.\r\n\r\nBir di\u011fer g\u00f6sterici de "Bizi korkutmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Hepimiz Hindistanl\u0131y\u0131z, hepimiz insan\u0131z. Bu y\u00fczden insan zincirine kat\u0131ld\u0131k." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.,Kerala eyaleti h\u00fckumeti 14 Ocak'ta, de\u011fi\u015ftirilen "Vatanda\u015fl\u0131k Yasas\u0131"yla ilgili Y\u00fcksek Mahkemeye dilek\u00e7e vermi\u015f ve yasadaki de\u011fi\u015fikli\u011fin Hindistan Anayasas\u0131'n\u0131n laik yap\u0131s\u0131n\u0131 ihlal etti\u011fini belirtmi\u015fti.\r\n\r\n,Hindistan'\u0131n \u00e7e\u015fitli eyaletlerinde 31 Aral\u0131k 2014'ten \u00f6nce \u00fclkeye giren gayrim\u00fcslim g\u00f6\u00e7menlere vatanda\u015fl\u0131k verilmesine imkan tan\u0131yan ancak ayn\u0131 durumdaki M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131 bu kapsam\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda tutan d\u00fczenleme, 9 Aral\u0131k 2019'dan bu yana protesto ediliyor.\r\n\r\n,Vatanda\u015fl\u0131k Yasas\u0131'ndaki de\u011fi\u015fikli\u011fe kar\u015f\u0131 \u00fclke \u00e7ap\u0131nda d\u00fczenlenen g\u00f6sterilerde, protestocularla polis aras\u0131ndaki \u00e7at\u0131\u015fmalarda, 19'u Uttar Prade\u015f'te olmak \u00fczere 25 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n\r\n,Y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren kanun kapsam\u0131nda \u00f6zellikle Pakistan, Banglade\u015f ve Afganistan'da dini bask\u0131dan ka\u00e7an Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 y\u0131ldan uzun s\u00fcredir ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 kan\u0131tlamalar\u0131 halinde vatanda\u015fl\u0131k elde edebilecek, ayn\u0131 pozisyondaki M\u00fcsl\u00fcmanlar ise kapsam d\u0131\u015f\u0131nda tutulacak.\r\n\r\n,Yasa, d\u00fcnyada en \u00e7ok M\u00fcsl\u00fcman n\u00fcfusa sahip ikinci \u00fclke olan Hindistan'da, 200 milyon M\u00fcsl\u00fcman'\u0131 ikinci s\u0131n\u0131f vatanda\u015f haline getirmek ve bir\u00e7o\u011funu vatans\u0131z b\u0131rakmak i\u00e7in at\u0131lan bir ad\u0131m olarak de\u011ferlendiriliyor.\r\n\r\n,Dilek\u00e7ede, ayr\u0131ca, Hint h\u00fckumetinin toplumsal b\u00f6l\u00fcnmeye neden oldu\u011fu kaydedilmi\u015fti.,Kaynak: AA