64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durmuştu, nedeni belli oldu

64 km'lik Rus konvoyunun tek s\u0131ra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (\u00c7amur mevsimi) diye adland\u0131r\u0131lan do\u011fa olay\u0131.,Askeri konvoyun bir \u015ferit halinde, her t\u00fcrl\u00fc sald\u0131r\u0131ya a\u00e7\u0131k halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni de benzer \u015fekilde merak konusu.,Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc verdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,D\u00fcnya, Belarus'tan Ukrayna'n\u0131n ba\u015fkenti Kiev'e do\u011fru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini konu\u015fuyor. \r\n\r\n,Haberler.com'un haberine g\u00f6re; Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ba\u015fta Rusya'n\u0131n geli\u015fmi\u015f hava savunma sistemlerinden Panstsir-S1 ara\u00e7lar\u0131 olmak \u00fczere, m\u00fchimmat ta\u015f\u0131yan kamyonlar ve z\u0131rhl\u0131 askeri ara\u00e7lar\u0131n \u00e7amurdan \u00e7\u0131kamayarak, personelleri taraf\u0131ndan terk edildi\u011fi g\u00f6r\u00fclmekte. ,\u0130ngiliz Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n d\u00fcn yay\u0131nlanan istihbarat metninde de, Rus ordusunun Ukrayna'da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zorluklara i\u015faret edildi. Kiev'e ilerleyen 64 km'lik Rus askeri konvoyunun, yo\u011fun direni\u015f, mekanik sorunlar ve hattaki yo\u011funluk nedeniyle ilerlemesini durdurdu\u011fu kaydedildi.,Rus ordusunun 24 \u015eubat'ta ba\u015flayan i\u015fgal harekat\u0131n\u0131n bir\u00e7ok sorunla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131 art\u0131k askeri ve savunma uzmanlar\u0131 taraf\u0131ndan kabul ediliyor. ,Terk edilen Rus askeri ara\u00e7lar\u0131ndaki te\u00e7hizat\u0131n Ukrayna ordusu taraf\u0131ndan al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve sonras\u0131nda ara\u00e7lar\u0131n imha edildi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.