65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığında, böyle taşındı

R\u00fczgar t\u00fcrbinlerinin 65 metre uzunlu\u011funda 18 ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki kanatlar\u0131 \u00f6zel ara\u00e7larla ta\u015f\u0131n\u0131rken, trafi\u011fe kapat\u0131lan yolda vatanda\u015flar o anlar\u0131 kaydetti.,Trafi\u011fe kapat\u0131lan yolda dev kanatlar\u0131n ge\u00e7i\u015fini, s\u00fcr\u00fcc\u00fcler dikkatle izledi. Argan yaylas\u0131na kurulacak olan 3 adet r\u00fczgar g\u00fcl\u00fcn\u00fcn ta\u015f\u0131ma i\u015fleminin 50 g\u00fcn s\u00fcrmesi bekleniyor,Ordu\u2019da lisans alarak \u00fcretime ba\u015flayacak \u00f6zel sekt\u00f6r firmalar\u0131 t\u00fcrbinleri treylerle \u0130zmir\u2019den Tokat\u2019a 3 g\u00fcnde getirildi. Argan Yaylas\u0131\u2019na ta\u015f\u0131nan 4MW\u2019l\u0131 t\u00fcrbin kanatlar\u0131n\u0131 yolculu\u011fu ise ekiplere zor anlar ya\u015fatt\u0131. Dar ve virajl\u0131 yollarda a\u011fa\u00e7lar, teller nedeniyle olduk\u00e7a yava\u015f ilerleyen ara\u00e7lar\u0131n b\u00f6lgeye 3 g\u00fcnde ula\u015fmas\u0131 planlan\u0131yor. , Yolda a\u011fa\u00e7lar ve sanat yap\u0131lar\u0131na zarar vermemek i\u00e7in 65 metre olan kanad\u0131m\u0131z\u0131 40 derecelik a\u00e7\u0131 ile y\u00fckse\u011fe kald\u0131rarak ta\u015f\u0131ma yapmaktay\u0131z\u201d dedi.\r\n,Ordu\u2019nun Akku\u015f il\u00e7esinde kurulacak olan r\u00fczgar enerji santrali i\u00e7in \u0130zmir'den t\u0131ra y\u00fcklenen r\u00fczgar t\u00fcrbininin kanatlar\u0131 Tokat\u2019tan ge\u00e7ti. Her biri 65 metre uzunlu\u011funda ve 18 ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olan \u00fc\u00e7 kanat par\u00e7as\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan t\u0131rlar Niksar\u2019da mola verdi. Burada t\u0131rlardan ba\u015fka bir araca y\u00fcklenen dev kanat yola \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n,1100 kilometre uzaktan 3 g\u00fcnde getirildi, 48 kilometrelik yolu 3 g\u00fcnde kat edecek\r\n,Nakliye firmas\u0131n\u0131n operasyon m\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00d6mer \u00c7elensu, \u0130zmir\u2019den Tokat\u2019a bin 200 kilometrelik yolu 3 g\u00fcnde geldiklerini ifade ederek, \u201cNiksar\u2019da aktarma sahas\u0131nda kanatlar\u0131 vin\u00e7le kanat ta\u015f\u0131ma aparat\u0131 (Rotor Blade Adaptor) araca y\u00fckledik. Akku\u015f RES\u2019e bu aparatla ta\u015f\u0131ma yap\u0131lacak. Kanad\u0131m\u0131z\u0131n buradan 48 kilometre uzaktaki RES\u2019e \u00e7ok enteresan 3 g\u00fcnde ta\u015f\u0131yabiliyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok yava\u015f hareket etmek zorunday\u0131z.,\u00c7elensu, 3 r\u00fczgar g\u00fcl\u00fcn\u00fcn 9 kanad\u0131n\u0131 yakla\u015f\u0131k 50 g\u00fcnde ta\u015f\u0131may\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi. Bal\u0131kesir\u2019in Band\u0131rma il\u00e7esinden y\u00fcklenen RES\u2019in di\u011fer dev par\u00e7alar\u0131 da ba\u015fla bir firma taraf\u0131ndan t\u0131rlarla ta\u015f\u0131nd\u0131. Trafi\u011fin kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yolda ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ya\u015fand\u0131.\r\n