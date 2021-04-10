65 yaş üstü vatandaşlara büyük kolaylık! Adrese gönderilecek

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dijital D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Ofisi Ba\u015fkan\u0131 Ali Taha Ko\u00e7, 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc vatanda\u015flara "adrese teslim e-Devlet \u015fifresi" hizmetinin, Ankara ve \u0130stanbul'un ard\u0131ndan t\u00fcm T\u00fcrkiye'de ba\u015fvuruya a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.,.,KAYNAK: AA,Ko\u00e7, yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele s\u00fcrecinde ba\u015flat\u0131lan uygulamayla 65 ya\u015f \u00fczeri vatanda\u015flar\u0131n e-Devlet \u015fifresi i\u00e7in PTT \u015fubelerine gitmeden ba\u015fvurular\u0131n\u0131 kolayca e-Devlet'ten yapabildiklerini ve \u015fifrelerini evlerinde teslim alabildiklerini s\u00f6yledi.,e-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u015fifresi almayan 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc vatanda\u015flar\u0131n, uygulama kapsam\u0131nda "www.turkiye.gov.tr" adresi \u00fczerindeki ba\u015fvuru formunu doldurarak, \u015fifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini istediklerini dile getiren Ko\u00e7, s\u00f6z konusu hizmetin ilk olarak 17 Kas\u0131m 2020'de Ankara'n\u0131n G\u00f6lba\u015f\u0131 il\u00e7esinde ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131.,Ko\u00e7, yo\u011fun talep g\u00f6ren hizmetin daha sonra Ke\u00e7i\u00f6ren il\u00e7esinde verildi\u011fini, ilerleyen zamanda Ankara geneline yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu y\u0131l\u0131n \u015fubat ay\u0131 itibar\u0131yla da \u0130stanbul'da verilmeye ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,"65 ya\u015f \u00fcst\u00fc vatanda\u015flara 'adrese teslim e-Devlet \u015fifresi' hizmeti, nisan ay\u0131 itibar\u0131yla t\u00fcm T\u00fcrkiye'de ba\u015fvuruya a\u00e7\u0131ld\u0131" bilgisini veren Ko\u00e7, e-Devlet Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden yap\u0131lan \u015fifre talebinin PTT A\u015e'ye iletildi\u011fini, PTT kargo personelinin de \u015fifreyi vatanda\u015fa teslim etti\u011fini dile getirdi.,65 ya\u015f \u00fczeri i\u00e7in b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! e-Devlet'te yeni d\u00f6nem T\u00fcrkiye genelinde ba\u015flad\u0131. \u0130\u015fte detaylar...,Ko\u00e7, vatanda\u015flar\u0131n \u015fifre zarf\u0131n\u0131 teslim ald\u0131ktan sonra e-Devlet Kap\u0131s\u0131 ana sayfas\u0131nda aktivasyon i\u00e7in istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesab\u0131n\u0131 aktif hale getirdi\u011fini belirterek, "\u015eifre teslimleri, ilgili ki\u015fiyle y\u00fcz y\u00fcze kimlik do\u011frulamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildikten sonra yap\u0131l\u0131yor." dedi.