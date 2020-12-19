65 yıllık hayatının tamamını ormanda çadırda yaşayarak geçirdi

Bursa'n\u0131n Harmanc\u0131k il\u00e7esindeki ormanlarda \u00e7obanl\u0131k yapan Teslime (65) ve o\u011flu Erdo\u011fan Dola\u015fkan, y\u0131l\u0131n 12 ay\u0131n\u0131 ormanlarda ke\u00e7i \u00e7obanl\u0131\u011f\u0131 yaparak ge\u00e7iriyor.,Ormanlara kurduklar\u0131 \u00e7ad\u0131rda 12 ay boyunca yaz k\u0131\u015f ya\u015fayan anne ve o\u011flunun hayat\u0131 ormanda ge\u00e7iyor. Yemeklerini k\u0131l \u00e7ad\u0131r\u0131n i\u00e7inde yakt\u0131klar\u0131 ate\u015fte pi\u015firiyorlar.,Ke\u00e7ilerinden sa\u011fd\u0131klar\u0131 s\u00fctle tereya\u011f\u0131, peynir ve yo\u011furt yapan aile sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir hayat s\u00fcr\u00fcyor. \u00c7o\u011fu ki\u015finin ya\u015famakta zorluk \u00e7ekece\u011fi \u00e7ad\u0131rda ya\u015fayan aileye bu durum b\u00fcy\u00fck keyif veriyor. Aile ormanlar\u0131n i\u00e7indeki \u00e7ad\u0131rlar\u0131n\u0131 2 ayda bir de\u011fi\u015ftirip ba\u015fka bir ormanl\u0131k araziye ge\u00e7erek, ke\u00e7ilerine daha verimli bir alan sa\u011fl\u0131yor.,Ailenin bakt\u0131\u011f\u0131 hayvanlar 12 ay boyunca hi\u00e7 yem yemeden tamamen do\u011fal ortamda besleniyor. Do\u011fal beslenen hayvanlar b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor.,So\u011fukta zor oluyor ama al\u0131\u015ft\u0131k. Evimiz bu \u00e7ad\u0131r. Bunun i\u00e7inde yemek yap\u0131p burada ya\u015f\u0131yoruz. Bizim 150 hayvan\u0131m\u0131z var. Sabah erkenden kalk\u0131p ak\u015fama kadar hayvanlar\u0131 ormanda g\u00fcd\u00fcyoruz. Ben 65 ya\u015f\u0131nday\u0131m, kendimi bildim bileli ormanda ya\u015f\u0131yorum" dedi.,Kendini bildi bileli ormanlarda \u00e7obanl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Teslime Dola\u015fkan, "Ormanlarda hayvan g\u00fcd\u00fcyoruz. \u00d6mr\u00fcm\u00fcz ormanda hayvan g\u00fcderek ge\u00e7iyor. Ormana kurdu\u011fumuz \u00e7ad\u0131rda kal\u0131yoruz. ,Annesiyle ormanda ke\u00e7i \u00e7obanl\u0131\u011f\u0131 yapan Erdo\u011fan Dola\u015fkan, "Biz yaz k\u0131\u015f da\u011flarda ya\u015f\u0131yoruz. Da\u011flarda ormanlar\u0131n i\u00e7inde hayvan otlat\u0131yoruz. Ge\u00e7im kayna\u011f\u0131m\u0131z bu. Hayvanlar\u0131m\u0131z hi\u00e7 yem yemiyor, tamamen organik besleniyorlar. ,KAYNAK: \u0130HA,Hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131 hi\u00e7 kapatm\u0131yoruz. Ormanda sal\u0131k \u015fekilde ya\u015f\u0131yorlar" \u015feklinde konu\u015ftu.