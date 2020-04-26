7 asırlık tarihi kent sessizliğe büründü!

Adana\u2019n\u0131n Kozan il\u00e7esinde koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 nedeni ile uygulanan soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131nda tarih kokan sokaklar ve tarihi yap\u0131lar b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130lk kez koronavir\u00fcs nedeniyle bo\u015f kalan 600 y\u0131ll\u0131k Ho\u015fkadem Camii de bo\u015f avlusu ile bu Ramazan g\u00f6renleri h\u00fcz\u00fcnlendirdi.,KAYNAK: \u0130HA,7 as\u0131rl\u0131k tarihi kent sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc!,.,Tarihi 7 as\u0131r \u00f6ncesine dayanan Kozan il\u00e7esi, \u00c7in\u2019in Wuhan kentinde ba\u015flayan ve \u00fclkemizde de ya\u015fanan salg\u0131n tedbirleri nedeniyle uygulanan soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 ile birlikte sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,arihi Anavarza, Kozan Kalesi ve do\u011fal film platosu olan tarihi sokaklar sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, il\u00e7e drone ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.