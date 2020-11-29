7 ay sürdü, 52 bin 300 parça kullandı, gören hayran kalıyor

Sivas kent merkezinde ya\u015fayan emekli devlet memuru 68 ya\u015f\u0131ndaki Naz\u0131m Bali, Covid-19 s\u00fcrecini toplumdan uzak evinde izole bir \u015fekilde ge\u00e7iriyor. ,Bali, salg\u0131n s\u00fcrecinde bo\u015f vakitlerini de\u011ferlendirmek i\u00e7in ilgi duydu\u011fu kibritten maket yap\u0131m\u0131na a\u011f\u0131rl\u0131k verdi. ,Ta\u00e7 Mahal\u2019den de etkilenerek e\u015fi i\u00e7in bir \u00e7al\u0131\u015fma yapmaya karar veren Bali, e\u015fine atfen 7 ay 3 g\u00fcn s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmayla 52 bin 300 adet kibrit \u00e7\u00f6p\u00fc kullanarak \u2018G\u00f6ksultan\u2019 ismini verdi\u011fi cami maketini yapt\u0131. ,"G\u00f6ksultan Camii" ismini verdi\u011fi makette kibrit \u00e7\u00f6plerinin tamam\u0131n\u0131 tek tek \u00f6l\u00e7en Bali, \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 \u00f6zenle haz\u0131rlad\u0131. Bali\u2019nin sosyal medyada payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 cami maketini g\u00f6renlerse \u00e7al\u0131\u015fmaya hayran kal\u0131yor.\r\n\r\n,Televizyonda izledi\u011fi belgeselden etkilenerek kibritten maket yap\u0131m\u0131na ilgi duymaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Naz\u0131m Bali, \u201cEmekli olduktan sonra k\u00fct\u00fcphanemde kitaplar\u0131mla vakit ge\u00e7irdim. Son d\u00f6nemlerdeyse el i\u015fleriyle u\u011fra\u015ft\u0131m. \u00c7ocuklu\u011fumdan beridir el i\u015fleriyle u\u011fra\u015fmay\u0131 seviyorum. \u00c7ocukken kendime oyuncaklar yapard\u0131m, kibrit kutusundan el arabalar\u0131 yapard\u0131m. Tesad\u00fcfen bu camileri g\u00f6rd\u00fcm, televizyonda maket yapt\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Bunlar\u0131n daha g\u00fczellerini ben yapar\u0131m dedim ve yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Bunlardan 6 tane yapt\u0131m, son olarak da ikisini yapt\u0131m. G\u00f6ksultan ismini verdi\u011fim cami maketini pandemi s\u00fcrecinde yapt\u0131m. D\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kamad\u0131m, evde s\u0131k\u0131l\u0131yordum ve hobi olarak maketleri yapt\u0131m\u201c dedi.\r\n\r\n,Bali, G\u00f6ksultan ismini verdi\u011fi cami maketi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda 52 bin 300 kibrit \u00e7\u00f6p\u00fcn\u00fc tek tek \u00f6l\u00e7t\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u201cCami maketine de G\u00f6ksultan ismini verdim. Bunu e\u015fime atfen yapt\u0131m. Kulland\u0131\u011f\u0131m malzemeler; kibrit \u00e7\u00f6p\u00fc, tutkal ve karton. Ba\u015fka malzeme yok, \u00fc\u00e7 tane malzemeyle yapt\u0131m. Kulland\u0131\u011f\u0131m aletler de t\u0131rnak makas\u0131, maket b\u0131\u00e7a\u011f\u0131, cetvel, pergel ve kalem. G\u00f6ksultan ismini verdi\u011fim camiyi tam 7 ay 3 g\u00fcnde yapt\u0131m. Camiyi yaparken 52 bin 300 adet kibrit kulland\u0131m. Kibritleri tek tek \u00f6l\u00e7\u00fcp kestim. Yeri geldi\u011finde 2- 3 milimetrelik kibritleri tek tek \u00f6l\u00e7\u00fcyorum. Siyah g\u00f6r\u00fcnen yerlerde kibrit, onlar\u0131 da mumla yak\u0131yorum \u201c dedi.\r\n\r\n,Bali, kibritten yapt\u0131\u011f\u0131 maketleri satmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, insanlar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na hayran kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bali, \u201cG\u00f6renler hayran kal\u0131p be\u011feniyorlar. \u00c7ok isteyen var, bende isterim diyorlar. Birka\u00e7 arkada\u015f\u0131ma yapt\u0131m ama yeti\u015ftirmek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Bu g\u00fcne kadar satmad\u0131m ama satmay\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Amat\u00f6r olarak de\u011fil de profesyonel olarak yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Mimari eserleri tamamen kendime ait, kimseden bir \u015fey almad\u0131m. Her \u015feyi d\u00fc\u015f\u00fcnerek yapt\u0131m\u201c \u015feklinde konu\u015ftu.\r\nSemiha Bali, e\u015finin romantik birisi oldu\u011funu belirterek, G\u00f6ksultan Camii maketiyle kendini mutlu etti\u011fini s\u00f6yledi. Bali, \u201cE\u015fim evde \u00e7ok s\u0131k\u0131l\u0131yor, hiperaktiftir. Pek bir yerde duramaz. Evde durabilmesi i\u00e7in ben bunu \u00f6nerdim, epeydir de yap\u0131yordu. S\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman u\u011fra\u015ft\u0131 bununla. G\u00fczel \u015feyler \u00e7\u0131kt\u0131 ortaya. Benim i\u00e7in de G\u00f6ksultan Camii'ni yapt\u0131, beni \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr, romantiktir. G\u00f6rd\u00fck\u00e7e \u00e7ok be\u011feniyorum, beni \u00e7ok mutlu etti. E\u015fim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 evde yap\u0131yor. Evi bazen kirletiyor. Biraz k\u0131z\u0131yoruz ama idare ediyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,