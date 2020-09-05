7 ayda 270 kilodan 120 kiloya düştü

Aşırı kiloları sebebiyle sıkıntı yaşayan ve zayıflamak için operasyon geçiren Mustafa Çarpraz tam 150 kilo verdi. Ankara’da yaşayan Mustafa Çarpraz aşırı kiloları sebebiyle nefes dahi alamaz hale gelmişti.