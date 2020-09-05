7 ayda 270 kilodan 120 kiloya düştü

A\u015f\u0131r\u0131 kilolar\u0131 sebebiyle s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fayan ve zay\u0131flamak i\u00e7in operasyon ge\u00e7iren Mustafa \u00c7arpraz tam 150 kilo verdi.\r\nAnkara\u2019da ya\u015fayan Mustafa \u00c7arpraz a\u015f\u0131r\u0131 kilolar\u0131 sebebiyle nefes dahi alamaz hale gelmi\u015fti. ,Mustafa \u00c7arpraz, \u201cA\u015f\u0131r\u0131 kilolu oldu\u011fum d\u00f6nemde elbise bulmakta zorlan\u0131yordum. Giyinmede, y\u00fcr\u00fcmede, dolmu\u015fa binmekte zorlan\u0131yordum. Yani zorluklar\u0131m \u00e7ok fazlayd\u0131. \u00c7oraplar\u0131m\u0131 giyemiyordum. Fazla y\u00fcr\u00fcyemiyordum. Merdivenden \u00e7\u0131kam\u0131yordum. Hi\u00e7bir \u015fey yapam\u0131yordum. Hayatla ilgili hi\u00e7bir \u015feyim yoktu. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131 kuca\u011f\u0131ma al\u0131p sevemiyordum. O kadar zordu yani. Her baba ister \u00e7ocuklar\u0131 ile oynamay\u0131. \u00c7ok kilolu oldu\u011fum i\u00e7in \u00e7ocuklar\u0131m\u0131 bile kuca\u011f\u0131ma al\u0131p oynayam\u0131yordum. Hani zorluklar\u0131m \u00e7ok fazlayd\u0131\u201d,\u00c7arpraz \u201cTahminen 270 - 280 kilo aras\u0131 o civarlardayd\u0131m, \u015fuan 120 kiloyum. Tedavi s\u00fcrecimde \u015fuan 7 ay oldu. Yememe i\u00e7meme \u00e7ok dikkat ediyorum. Hani hocay\u0131 da mahcup etmek istemiyorum. Benimki tam tersi. Bitirilmi\u015f bir hayata tekrardan ba\u015fl\u0131yorum ben. Yani 270 ile \u00f6lmek \u00fczereydim ben, kalbim falan art\u0131k kald\u0131rm\u0131yordu, hissedebiliyordum. \u00c7\u00fcnk\u00fc yemek yerken terliyordum. 50 metre y\u00fcr\u00fcyordum, \u00e7ok zorlan\u0131yordum. Yani ayak a\u011fr\u0131lar\u0131m \u00e7ok a\u015f\u0131r\u0131 fazlayd\u0131. Hani bu nedenle kilo vermek benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemliydi ve h\u0131zl\u0131 kilo verdim. Yemiyorum, az yiyorum ve hocam\u0131n dediklerinden de \u00e7\u0131km\u0131yorum.,Ameliyat sonras\u0131nda ilk ay 30 kilo verdi\u011fini ve daha sonra kontroll\u00fc bir \u015fekilde kilo kaybetmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00c7arpraz, \u201cBenim a\u00e7\u0131mdan ya\u015fam kalitesi olarak her \u015fey de\u011fi\u015fti. Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcm de\u011fi\u015fti, gezmem de\u011fi\u015fti, e\u015fimi al\u0131yorum koluma tak\u0131yorum, \u00e7ok rahat geziyorum. \u0130stedi\u011fim yere oturuyorum. \u00c7ocuklar\u0131mla parka gidiyorum. Yani m\u00fcthi\u015f derecede de\u011fi\u015fiklikler var sanki yeniden do\u011fdum\u201d\r\n,Ameliyat \u00f6ncesi \u00e7ok a\u015f\u0131r\u0131 bir kalori t\u00fcketimi olan Mustafa \u00c7arpraz\u2019\u0131n ameliyat\u0131n\u0131n ba\u015far\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini belirten Obezite Cerrah\u0131 Do\u00e7. Dr. \u0130brahim Sak\u00e7ak, \u201cMustafa bize geldi\u011finde bask\u00fcle \u00e7\u0131kard\u0131k ve bask\u00fcl tartmad\u0131. Kilosu o kadar y\u00fcksekti ki, kendisi y\u00fcr\u00fcmekte, normal hayati fonksiyonlar\u0131n\u0131 yerine getirmekte \u00e7ok zorlan\u0131yordu. B\u00f6yle bir ki\u015finin kilo vermesine katk\u0131da bulunmak, bunu cerrahi olarak ger\u00e7ekle\u015ftirmek bizi \u00e7ok mutlu edecekti. \u00d6ncelikle Mustafa\u2019y\u0131 muayene ettik. Muayene ettikten sonra hastaneye ald\u0131k ve tahlillerini yapt\u0131k. Gerekli testlerden ge\u00e7irdik ve di\u011fer doktor arkada\u015flar da muayene etti. Narkoz alabilece\u011fini ve ameliyata uygun oldu\u011funu kararla\u015ft\u0131rd\u0131k. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu kadar y\u00fcksek kiloda olan birinin ameliyat s\u00fcreci riskli olabilirdi. ,Biz bunlar\u0131n hepsini de\u011ferlendirdik ve gerekli haz\u0131rl\u0131klar 3-4 g\u00fcn kadar s\u00fcrd\u00fc. T\u00fcm testlerden sonra hastam\u0131z\u0131n ameliyat\u0131n\u0131 yapt\u0131k. Ameliyat bir, bir bu\u00e7uk saat kadar s\u00fcrd\u00fc. Ameliyattan sonra direk yata\u011f\u0131na ald\u0131k. Hi\u00e7bir yo\u011fun bak\u0131m ihtiyac\u0131 olmad\u0131. 2 g\u00fcn hastanede yatt\u0131ktan sonra 3\u2019\u00fcnc\u00fc g\u00fcn eve g\u00f6nderdik. Ameliyat\u0131n ertesi g\u00fcn\u00fc komposto suyu, bir sonraki g\u00fcn yo\u011furt, \u00e7orba beslenmesi, bir hafta sonra sebze p\u00fcreleri, 10 g\u00fcn sonra da kahvalt\u0131l\u0131klara ba\u015flad\u0131k\u201d\r\nMustafa \u00c7arpraz\u2019a t\u00fcp mide ameliyat\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Do\u00e7. Dr. Sak\u00e7ak, bu operasyonun \u00e7ok dikkatli ve belli tetkikler sonras\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.,Bu d\u00f6nemde a\u015f\u0131r\u0131 kilolar\u0131 sebebiyle geceleri uyuyamad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131 ba\u011flayamad\u0131\u011f\u0131n\u0131, e\u011filip do\u011frulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bir\u00e7ok konuda etraf\u0131ndakilerin yard\u0131m\u0131na ihtiya\u00e7 duydu\u011funu belirten Mustafa \u00c7arpraz ge\u00e7irdi\u011fi operasyon sonras\u0131nda 7 ayl\u0131k s\u00fcre\u00e7te 270 kilodan 120 kiloya d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve adeta yeniden do\u011fdu\u011funu s\u00f6yledi.