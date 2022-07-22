7 bin yıllık... Bahçesine ekti şimdi telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda

Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan ve 7 bin yıllık olduğu değerlendirilen siyez buğdayı (ata tohumunun) ekiminin hasadı tamamlandı