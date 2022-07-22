7 bin yıllık... Bahçesine ekti şimdi telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda

\u00c7ift\u00e7i \u00d6zkan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, boyu ortalama 1.60\u2019tan 2 metre 20 santime kadar \u00e7\u0131kan, g\u00fcbresiz ve ila\u00e7s\u0131z d\u00f6n\u00fcmde ortalama 840 kilo \u00e7\u0131kartan ata tohumunun sergisini a\u00e7t\u0131. , Diyarbak\u0131r, ge\u00e7en seneye g\u00f6re yine iyi. Ama baz\u0131 b\u00f6lgelerde baya\u011f\u0131 bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fand\u0131. Bismil taraf\u0131nda \u00e7ift\u00e7iler ma\u011fdur oldu. ,Ald\u0131klar\u0131 verimle ata tohumunun sergisini a\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin her yerinden gelenler var. G\u00fcbreli, g\u00fcbresiz, sadece g\u00fcbre ve ila\u00e7s\u0131z yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z da var, bak\u0131yorlar. Ata tohumumuzda g\u00fcbresiz ve zirai ila\u00e7 kullanmadan memnun kald\u0131k. Daha iyi bir verim sa\u011flad\u0131k. \u0130n\u015fallah T\u00fcrkiye\u2019nin her yerine de 10\u2019ar, 20\u2019\u015fer kilo bizi arayan \u00e7ift\u00e7ilerimize verece\u011fiz. Amac\u0131m\u0131z, g\u00f6zle g\u00f6r\u00fclen bir \u015fey olsun. Her bir ba\u015fa\u011f\u0131m\u0131zda 120 taneden 250\u2019ye kadar tane tuttu\u011funu g\u00f6r\u00fcrler. Ortalama 1.60\u2019tan, 2 metre 20 santime kadar boy at\u0131yor." ifadelerini kulland\u0131.,Ata tohumunun be\u015f yerde g\u00fcbreli ve g\u00fcbresiz ekimini yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ortalama 400 d\u00f6n\u00fcme yak\u0131n ekim yapt\u0131klar\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131. ,G\u00fcbre ile zirai ila\u00e7 kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerde 550-650-680 kilo, 700\u2019\u00fc bulamad\u0131k. Sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 yap\u0131yoruz. \u00c7ift\u00e7ilerimiz gelip g\u00f6r\u00fcyor. Baya\u011f\u0131 bir talep var. Kota koyduk, \u00c7ift\u00e7ilik Kay\u0131t Sistemi (\u00c7KS) belgesini g\u00f6rmeden sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapm\u0131yoruz.,Hasat ge\u00e7en seneye g\u00f6re iyidir. 1,5 ay \u00f6ncesinde 20 dereceden 40 dereceye \u00e7\u0131kan bir s\u0131cakl\u0131k geldi. O da ortalama genel olarak bu\u011fday\u0131 zay\u0131f getirdi. Di\u011fer bu\u011fday \u00e7e\u015fitlerinde 300 ile 350 aras\u0131 al\u0131nd\u0131. Nadasa yerleri 400 falan ald\u0131 di\u011fer \u00e7e\u015fit bu\u011fdaylar\u0131m\u0131z. Ama ata tohumumuzun 760 ile 840 kilo aras\u0131 ald\u0131k; zirai ila\u00e7 ve g\u00fcbre kullanmadan\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Kayseri K\u00fcltepe il\u00e7esinde arkeolojik kaz\u0131larda \u00e7\u0131kar\u0131lan k\u00fcpte bulunan ve 7 bin y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu de\u011ferlendirilen siyez bu\u011fday\u0131 (ata tohumunun) ekiminin hasad\u0131 tamamland\u0131,T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00f6rt bir yan\u0131ndan tohumun talep edildi\u011fini belirten Y\u0131ld\u0131r\u0131m, sadece \u00c7ift\u00e7ilik Kay\u0131t Sistemi (\u00c7KS) belgesi olanlara maksimum 50 kilogram verebileceklerini ifade etti.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "G\u00fcbre ile zirai ila\u00e7 kullanmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerde boylar 2 metre 10 santim, 2 metre 05 santim. Ama g\u00fcbre ile zirai ila\u00e7 kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerde 1 metre 60 santim, 1 metre 70-75 santim aras\u0131 boy veriyor. Bu, ayn\u0131 zamanda di\u011fer t\u00fcrlere g\u00f6re iki kat\u0131na kadar fark ediyor. Bu\u011fday verimimizi de ald\u0131k\u201d dedi.,Zira ila\u00e7 kullan\u0131lmamas\u0131ndan memnun kald\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cSalma su dedi\u011fimiz akarsuyu bu sene yapt\u0131k. Diyarbak\u0131r\u2019da baya bir s\u0131caklar oldu. Bin 100 ile bin 200 aras\u0131 salma ald\u0131k. G\u00fcbresiz ve zira ila\u00e7 kullanmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerde ise 760 ile 840 aras\u0131 ald\u0131k.