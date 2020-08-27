7 kişilik aile her gün ölüm korkusu yaşıyor

5 \u00e7ocuk annesi Necibe \u00d6zel, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 okuttuklar\u0131n\u0131, e\u015finin belli bir i\u015fi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, evin her taraf\u0131n\u0131n \u00e7\u00fcr\u00fck oldu\u011funu, sit alan\u0131 kapsam\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in y\u0131k\u0131p yeni ev yapma imkanlar\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bir g\u00fcn evin ba\u015flar\u0131na y\u0131k\u0131laca\u011f\u0131ndan korktuklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u00d6zel ailesinin kom\u015fular\u0131, ailenin zor durumda oldu\u011funu ve bir g\u00fcn evlerinin ba\u015flar\u0131na y\u0131k\u0131laca\u011f\u0131 korkusu i\u00e7inde olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, yetkililerin aileye \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmas\u0131 gerekti\u011fini kaydettiler.,Evin e\u015fi Kurt\u00e7a \u00d6zel\u2019e babas\u0131ndan miras kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00d6zel, evin sit alan\u0131 olmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra imar probleminin de oldu\u011funu, Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Fonundan 25 bin lira yard\u0131m \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak tamir ve onar\u0131ma yetmedi\u011fini, zaten evin onar\u0131lmas\u0131n\u0131n da m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n her gece ayn\u0131 korkuyu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Lise 2. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Esma \u00d6zel ise, her gece korku i\u00e7inde ders \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131, ya\u011fmurlu havalarda ya\u011fan ya\u011fmurun tamamen evin i\u00e7ine girdi\u011fini belirterek, korku i\u00e7inde ya\u015famak istemediklerini dile getirdi.\r\n\r\n,\u0130ki katl\u0131 ah\u015fap evin camlar\u0131 naylonla kapat\u0131l\u0131rken, evin tuvaleti ve banyosu da yok. ,\u0130l\u00e7enin Tabakhane Mahallesi 1406. Sokak numara 32\u2019de oturan Kurt\u00e7a \u00d6zel (49) ve \u015eerife \u00d6zel ile 5 \u00e7ocu\u011fu, harabe haldeki bir evde ya\u015f\u0131yor. ,Tabakhane Mahallesi Muhtar\u0131 Kaz\u0131m Aslan, ailenin sorunlar\u0131 ile ilgilendi\u011fini, ilgili makamlarla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ancak evin sit alan\u0131 kapsam\u0131nda olmas\u0131 ve imar problemi olmas\u0131 nedeniyle i\u015flem yap\u0131lamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Aslan, evin her an y\u0131k\u0131labilece\u011fini ancak ailenin yeni ev alma imkanlar\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, yetkili makamlardan soruna bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulunmas\u0131n\u0131 istedi. Her ya\u011fmurda kom\u015fular\u0131n evin y\u0131k\u0131labilece\u011fi endi\u015fesi i\u00e7inde olduklar\u0131n\u0131 belirten Aslan, bu durumdan t\u00fcm kom\u015fular\u0131n\u0131n tedirgin oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi.