7 milyonluk villası sorulan MasterChef Güzide'den beklenmedik çıkış!

TV8'in sevilerekizlenen program\u0131 MasterChef'te b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 g\u00f6steren 31 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fczide Mertcan, 7 milyon TL'lik villas\u0131 ve l\u00fcks i\u00e7inde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 haberleriyle g\u00fcndeme gelmi\u015fti., Mertcan, sosyal medya hesab\u0131ndan takip\u00e7ilerinden gelen sorulara i\u00e7tenlikle yan\u0131t verdi.\r\n\r\n,V\u0130LLASIYLA \u00c7OK KONU\u015eULDU\r\nYemek yar\u0131\u015fmas\u0131 Masterchef T\u00fcrkiye'de ba\u015far\u0131l\u0131 performans\u0131yla dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken ve son 5'e kalan G\u00fczide Mertcan'\u0131n \u00f6zel hayat\u0131 da merak konusu oldu. , Mertcan, s\u00f6z konusu villas\u0131 ile gelen bir soruya ise "Sadece neden kapal\u0131 olan su\u00e7lan\u0131yor?" cevab\u0131n\u0131 verdi.,S\u0131k s\u0131k Instagram'da ev hallerini ve l\u00fcks evini payla\u015fan MasterChef G\u00fczide'nin saray yavrusunu and\u0131ran villas\u0131 da b\u00fcy\u00fck merak uyand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. 7 milyon de\u011ferinde oldu\u011fu anla\u015f\u0131lan villa hakk\u0131nda farkl\u0131 s\u00f6ylentiler ortaya at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,"NEDEN SADECE KAPALI OLAN SU\u00c7LANIYOR?"\r\n\u0130ddialardan sonra kendisi ve ailesi hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Mertcan d\u00fcn ak\u015fam Instagram hesab\u0131ndan soru cevap yapt\u0131. ,Kendisine villa sorulan G\u00fczide yine bir a\u00e7\u0131klama yaparak "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahal\u0131 binlerce villa var. Muhafazakar aile say\u0131s\u0131 bir elin parmaklar\u0131n\u0131 ge\u00e7mez. \u015eimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villan\u0131n i\u00e7inde sadece neden kapal\u0131 olan su\u00e7lan\u0131yor?" dedi.