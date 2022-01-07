7 Numara dizisinin ‘Rüya’sını görenler şaşıp kalıyor

TRT 1'in efsanele\u015fmi\u015f dizilerinden 7 Numara'n\u0131n oyuncular\u0131n\u0131n y\u0131llar i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi \u00e7ok konu\u015fuluyor. 'R\u00fcya' karakterini canland\u0131ran Nuray Uslu'nun de\u011fi\u015fimi ise \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131,2000-2003 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda TRT 1 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan 7 numara dizisi hala haf\u0131zlarda yerini koruyor.\r\n\r\nDizi, ayn\u0131 \u00fcniversitede okuyan ve aileleri ba\u015fka \u015fehirde ya\u015fayan d\u00f6rt k\u0131z arkada\u015f\u0131n yurt hayat\u0131ndan s\u0131k\u0131l\u0131p eve \u00e7\u0131kmalar\u0131 sonras\u0131nda ya\u015fanan olaylar\u0131 anlat\u0131yor.\r\n\r\n,K\u0131z arkada\u015flar oturabilecekleri, be\u011fendikleri evlere ya maddi g\u00fc\u00e7leri yetmez ya da ev sahipleri evlerini \u00f6\u011frenciye kiralamaz.\r\n\r\n Sonunda iki katl\u0131 ah\u015fap 7 numaral\u0131 evin kiral\u0131k oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcrler.\r\n\r\nHi\u00e7 \u00e7ocuklar\u0131 olmam\u0131\u015f ama birbirine \u00e7ok d\u00fc\u015fk\u00fcn Vahit ve Zeliha \u00e7iftinin olan bu ah\u015fap evin \u00fcst kat\u0131n\u0131, 4 k\u0131z arkada\u015f kiralar.\r\n\r\n,Fakat bakkal Vahit'in saf, ta\u015fral\u0131 amca o\u011fullar\u0131 da \u0130stanbul'a gelip ayn\u0131 evin alt kat\u0131na yerle\u015fince c\u00fcmb\u00fc\u015f ba\u015flar!\r\n\r\n\u00d6\u011frenci ve arkada\u015fl\u0131k ili\u015fkilerini anlatan 7 Numara g\u00fcn\u00fcm\u00fczde hala hat\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\nBunun sebebi senaryosunun yan\u0131 s\u0131ra oyuncular\u0131n\u0131n da ba\u015far\u0131s\u0131ndan kaynakl\u0131.\r\n\r\n7 Numara'n\u0131n ba\u015frol\u00fcn\u00fc; \u015eebnem S\u00f6nmez, Engin Alkan, Olgun \u015eim\u015fek, Tuba Erdem, Nuray Uslu, Ay\u00e7a Mutlugil, G\u00fclden G\u00fcney, Volkan Girgin, Okan Selvi, \u00d6zlem T\u00fcrkad gibi oyuncular payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00dczerinden y\u0131llar ge\u00e7se de unutulmayan dizinin oyuncular\u0131n\u0131n \u015fimdiki halleri merak konusu oldu.\r\n\r\n\u0130\u015fte o oyunculardan biri olan 'R\u00fcya' karakterini canland\u0131ran Nuray Uslu'nun de\u011fi\u015fimini sizler i\u00e7in ara\u015ft\u0131rd\u0131k...\r\n\r\n,Nuray Uslu 1 Mart 1977'de \u0130zmir'de do\u011fdu. Anadolu \u00dcniversitesi Sosyal Bilimler b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu.\r\n\r\n1994 y\u0131l\u0131ndan beri oyunculuk ve senaryo yaz\u0131m\u0131 alanlar\u0131nda profesyonelle\u015fti.\r\n\r\nTiyatro sahnesinde ise, Dram-art "Kad\u0131nlar Sava\u015f\u0131 Yitirdi", Kabare Taksim "Havadan Sudan", Ayna \u00c7ocuk Tiyatrosu ve Elele \u00c7ocuk Tiyatrosu ile yer ald\u0131\u011f\u0131 oyunlar\u0131 mevcut.\r\n\r\nTiyatro K\u0131l\u00e7\u0131k ile D\u00fc\u011f\u00fcnde Panik isimli yeni sezon oyununda yer al\u0131yor.\r\n\r\n,1994: \u015eehnaz Tango (Zeynep)\r\n\r\n1995: Sahte D\u00fcnyalar\r\n\r\n1998: Ruhsar (Konuk)\r\n\r\n2000-03: Yedi Numara (R\u00fcya Uslu)\r\n\r\n2005: \u00c7e\u015fm-i B\u00fclb\u00fcl\r\n\r\n2006: Binbir Gece (1. Sezon "Sevgi")\r\n\r\n2008: \u00dcvey Aile (Ani),.,\u0130\u015fte Nuray Uslu'nun \u015fimdiki hali...\r\n\r\n,Uslu, Instagram hesab\u0131n\u0131 olduk\u00e7a aktif kullan\u0131yor.\r\n\r\n,Uslu, Instagram hesab\u0131n\u0131 olduk\u00e7a aktif kullan\u0131yor. Daha \u00e7ok annesi, ye\u011fenleri ve k\u00f6pe\u011fi ile pozlar\u0131n\u0131 payla\u015fmay\u0131 tercih ediyor.\r\n\r\n