7 Ocak 2019 okullar tatil mi? Yarın Ankara, İstanbul, hangi illerde kar tatili ilan edildi? Son dakika valilik kar tatili haberleri
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7 Ocak 2019 okullar tatil mi? Yarın Ankara'da ve İstanbul'da kar tatili ilan edildi mi? Son dakika valilik kar tatili haberleri
7 Ocak 2019 okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi merakla bekleniyor. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ile birlikte hem veliler hem de öğrenciler valilikten gelecek kar tatili haberini bekliyorlar.