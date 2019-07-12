70. kez bıçak altına yattı... Estetik bağımlısı Ken Bebek'in son hali şoke etti

Ge\u00e7irmedi\u011fi operasyon kalmayan Ken bebek lakapl\u0131 35 ya\u015f\u0131ndaki Rodrigo Alves, hayat\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck operasyonu i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda \u0130ran'a gitti.\r\n\r\n,T\u00fcm y\u00fcz\u00fcn\u00fc neredeyse tamamen de\u011fi\u015ftiten Alves, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda \u0130stanbul'a da gelerek operasyon yapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7irdi\u011fi estetik operasyonlar ile bamba\u015fka birine d\u00f6n\u00fc\u015fen Rodrigo Alves, son g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle korkutuyor.\r\n\r\n,Rodrigo tam bir estetik ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131. Peki ama neden? Gelin sebebini ondan dinleyelim...\r\n\r\n,Rodrigo, Brez\u0130lya'nin ba\u015fkenti S\u00e3o Paulo'da 1983 y\u0131l\u0131nda do\u011fdu. G\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcyle me\u015fgul olmaya \u00e7ocuklu\u011fda ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Rodrigo estetik operasyon sevdas\u0131n\u0131n ge\u00e7mi\u015finde ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle \u00f6zetledi: "G\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcmden \u00e7ok mutsuzdum. Geni\u015f bir burnum vard\u0131. Arkada\u015flar\u0131m 'patates burunlu' derdi. Ben \u00f6zel bir insan\u0131m. Farkl\u0131 do\u011fdum, farkl\u0131 b\u00fcy\u00fcd\u00fcm, farkl\u0131y\u0131m. Farkl\u0131l\u0131klar\u0131mla ya\u015famay\u0131 ve ba\u015fa \u00e7\u0131kmay\u0131 \u00f6\u011frenmek zorunda kald\u0131m.\r\n\r\n,Hi\u00e7 arkada\u015f\u0131m yoktu. Okula gidiyordum, siyah e\u015fofman giyip, \u015fapkam\u0131 tak\u0131p ve s\u0131n\u0131f\u0131n en arkas\u0131na otururdum. 7 ya\u015f\u0131ndayken beni merdivenlerden itmi\u015flerdi. \u015ei\u015fman, \u00e7irkin ve bi\u00e7imsiz oldu\u011fum i\u00e7in depresyondayd\u0131m. Herkes burnumla dalga ge\u00e7iyordu, tombuldum. Berbatt\u0131, s\u0131n\u0131f\u0131n '\u00e7irkin \u00f6rdek yavrusu' bendim. Hi\u00e7 arkada\u015f\u0131m yoktu, kimse arkada\u015f\u0131m olmak istemedi. Art\u0131k \u00e7irkin \u00f6rdek yavrusu olmak istemedim. \u0130stedi\u011fim tek \u015fey Brezilyal\u0131 standartlar\u0131nda bir yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131l\u0131kt\u0131, bu sayede toplumun beni kabul etmesini istedim."\r\n\r\n,18 ya\u015f\u0131nda Londra'ya gitti. \u0130ngiltere'nin ba\u015fkentinde alt\u0131dan fazla dil okudu ve Halkla \u0130li\u015fkiler b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu. \u0130leti\u015fim i\u00e7in yetenekli bir insan olmas\u0131na ra\u011fmen, hala i\u00e7e d\u00f6n\u00fckt\u00fc, \u00e7\u00fcnk\u00fc fiziksel g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcyle ilgili sorunlar\u0131 onu hala \u00e7ok rahats\u0131z ediyordu.Fiziksel ve estetik a\u00e7\u0131dan geli\u015femedi\u011fi i\u00e7in entellekt\u00fcel olarak daha iyi olmak istedi. \u00dcniversitenin ilk y\u0131l\u0131nda rinoplasti ve liposuction yapt\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Sonra d\u00fczenli botoks yapt\u0131rmaya ba\u015flad\u0131 ve y\u00fcz\u00fc de\u011fi\u015fmeye ba\u015flad\u0131. Kendine de g\u00fcvenmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Ken Humano takma ad\u0131 da kolej partilerinde, Londra ve Kuzey Amerika gece kul\u00fcplerinde \u00e7evresindeki insanlar taraf\u0131ndan bulundu.\r\n\r\n,Rodrigo'nun ilk i\u015fi, \u0130ngiliz bir havayolu \u015firketinde u\u00e7u\u015f g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fmakt\u0131.\r\n\r\n,Takma ad\u0131 kabul etmesine ra\u011fmen, Ken de\u011fil de Rodrigo olarak adland\u0131r\u0131lmay\u0131 tercih ediyor.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca insanlar\u0131n onu bir bebekmi\u015f gibi g\u00f6rmelerini de istemiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7o\u011fu ki\u015fi Rodrigo'nun, bo\u015f bir insan oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok fazla estetik yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Rodrigo bo\u015f olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor ve ekliyor "Kendimi yeniden olu\u015fturmak istememin ba\u015fka nedenleri var."\r\n\r\n