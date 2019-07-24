70 yıl önce sırtlarında taş taşıyarak yaptılar

Giresun'da 84 ya\u015f\u0131ndaki Osman Koyun'un, 70 y\u0131l \u00f6nce babas\u0131yla tahta ve ta\u015f kullanarak in\u015fa etti\u011fi kahvehane, ge\u00e7mi\u015fin g\u00fczelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.\r\n,G\u00f6rele il\u00e7esi Karl\u0131bey k\u00f6y\u00fc Hapan mevkisinde y\u00fcksek bir noktada bulunan kahvehane, tahta kap\u0131s\u0131, pencereleri ve ta\u015f duvarlar\u0131yla Karadeniz k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc yans\u0131t\u0131yor.\r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle ilgi \u00e7eken kahvehaneyi, baz\u0131 amat\u00f6r ve profesyonel foto\u011fraf\u00e7\u0131lar da zaman zaman \u00e7ekim i\u00e7in ziyaret ediyor.\r\n,Kahvehaneyi i\u015fleten 84 ya\u015f\u0131ndaki Osman Koyun, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, buray\u0131 yakla\u015f\u0131k 70 y\u0131l \u00f6nce babas\u0131yla, s\u0131rtlar\u0131nda ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131 ta\u015flarla in\u015fa ettiklerini s\u00f6yledi.\r\n,Ge\u00e7mi\u015fte kahvehanede ekmek, peynir gibi g\u0131da \u00fcr\u00fcnleri de satt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Koyun, \u015fimdi yayla yolunu kullananlar\u0131n burada \u00e7ay molas\u0131 verdi\u011fini dile getirdi.\r\n,Eski yap\u0131s\u0131 nedeniyle insanlar\u0131n kahvehanesine ilgi g\u00f6sterdi\u011fini anlatan Koyun, "Eski yap\u0131da g\u00fczel bir havas\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in burada \u00e7ay i\u00e7mek insanlar\u0131n ho\u015funa gidiyor. Y\u00fcksekte oldu\u011fu i\u00e7in yayla gibi de havas\u0131 var" dedi.\r\n,Kahvenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden beri ayn\u0131 oldu\u011funu belirten Koyun, "Kahveyi y\u0131k\u0131p yenisini yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm ama kimse istemedi. Buran\u0131n g\u00fczelli\u011fine herkes heves ediyor. Ta\u015flar\u0131, tahtalar\u0131 g\u00f6ren 'Sak\u0131n y\u0131kma' diyor. \u0130nsanlar buray\u0131 sevmese b\u00f6yle g\u00fczel kalmazd\u0131. \u00d6lmezsem 10 y\u0131l sonra da buras\u0131 ayn\u0131 kalacak" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Koyun, kahvehanede \u00e7ay\u0131 odun ate\u015finde demledi\u011fini de vurgulayarak, "T\u00fcp kullanm\u0131yorum. Odun ate\u015finde demlenen \u00e7ay\u0131n tad\u0131 farkl\u0131 olur. Ate\u015f, \u00e7aya daha g\u00fczel tat verir. Do\u011fal kaynak suyu kullan\u0131yorum, o da \u00e7aya g\u00fczel tat veriyor. Burada \u00e7ay i\u00e7en tad\u0131n\u0131 unutmaz" diye konu\u015ftu.\r\n,Kahveye s\u0131rf foto\u011fraf \u00e7ekmek i\u00e7in gelenlerin bulundu\u011funu da anlatan Koyun, "Ellerinde foto\u011fraf makineleriyle gruplar halinde geliyorlar. Ben \u00e7ay dolduruyorum, kazana odun at\u0131yorum, onlar da \u00e7ekiyor" dedi.\r\n,.