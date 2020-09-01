700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ın çehresi değişiyor...

700 y\u0131ll\u0131k Osmanl\u0131 k\u00f6y\u00fc Cumal\u0131k\u0131z\u0131k'\u0131n \u00e7ehresi de\u011fi\u015fiyor...,Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediyesi 700 y\u0131ll\u0131k Osmanl\u0131 K\u00f6y\u00fc Cumal\u0131k\u0131z\u0131k'\u0131n \u00e7ehresini de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. Her y\u0131l binlerce yerli ve yabanc\u0131 turisti a\u011f\u0131rlayan tarihi Cumal\u0131k\u0131z\u0131k\u2019a y\u00f6resel \u00fcr\u00fcnler \u00e7ar\u015f\u0131s\u0131, otopark ve manej alan\u0131 yap\u0131l\u0131yor. 180 d\u00f6n\u00fcml\u00fck mesire alan\u0131 da yeniden d\u00fczenlenecek.,Bursa\u2019n\u0131n Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esinde bulunan ve hafta sonlar\u0131 binlerce yerli ve yabanc\u0131 turistli\u011fe ev sahipli\u011fi yapan Cumal\u0131k\u0131z\u0131k\u2019\u0131n \u00e7ehresi de\u011fi\u015fiyor. UNESCO D\u00fcnya Miras Listesi\u2019nde yer alan tarih\u00ee k\u00f6y\u00fcn en b\u00fcy\u00fck meselelerinin ba\u015f\u0131nda gelen otopark \u00e7ilesi yap\u0131lan d\u00fczenlemelerle sona erecek. Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediyesi taraf\u0131ndan yap\u0131lacak olan y\u00f6resel \u00fcr\u00fcnler \u00e7ar\u015f\u0131s\u0131 ile de k\u00f6yl\u00fcler \u00fcr\u00fcnlerini turistlere daha rahat ula\u015ft\u0131racak., Ayr\u0131ca Cumal\u0131k\u0131z\u0131k\u2019\u0131n tarihi silueti de daha g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kacak. K\u00f6y\u00fcn giri\u015finde bulunan 180 d\u00f6n\u00fcml\u00fck mesire alan\u0131nda yap\u0131lacak d\u00fczenleme ile 26 bin metrekarelik bir alanda atl\u0131 sporlar\u0131n\u0131n geli\u015ftirilmesi i\u00e7in manej alan\u0131n\u0131n yap\u0131m\u0131na k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde ba\u015flanacak.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m Belediye Ba\u015fkan\u0131 Oktay Y\u0131lmaz, \u201c700 y\u0131ll\u0131k d\u00fcnya miras\u0131m\u0131z olan k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc bizler de korumak ve ya\u015fatmak ad\u0131na projelerimizi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi y\u00f6resel \u00fcr\u00fcnler \u00e7ar\u015f\u0131s\u0131d\u0131r. K\u00f6y\u00fcn hemen giri\u015finde bulunan E\u011frek Meydan\u0131\u2019ndaki da\u011f\u0131n\u0131k sat\u0131\u015f tezg\u00e2hlar\u0131n\u0131 niz\u00e2mi hale getirerek tarih\u00ee siluetin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z. Hem de k\u00f6yl\u00fclerimizin \u00fcr\u00fcnlerini kendi do\u011fal \u00fcr\u00fcnlerini gelen misafirlere sunabilecekleri bir \u00e7ar\u015f\u0131y\u0131 k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn giri\u015fine kazand\u0131r\u0131yoruz\u201d dedi.,\u201cSadece y\u00f6resel \u00fcr\u00fcnler \u00e7ar\u015f\u0131s\u0131 de\u011fil, ayn\u0131 zamanda k\u00f6ye ula\u015f\u0131m\u0131 rahatlatacak bir otopark \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 da s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz\u201d diyerek Cumal\u0131k\u0131z\u0131k\u2019\u0131n en b\u00fcy\u00fck meselelerinden birine de i\u015faret eden Y\u0131lmaz, \u201cBu minvalde k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn hemen yan\u0131nda bulunan 180 d\u00f6n\u00fcml\u00fck mesire alan\u0131m\u0131zda da d\u00fczenlemeler ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. 26 bin metrekarelik bir alanda bir manej alan\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z olacak. Bu manej alan\u0131 ile birlikte hem \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n ve gelen misafirlerimizin at sevgisi ile bulu\u015fmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z. Hem de geleneksel atl\u0131 sporlar\u0131m\u0131z\u0131 da burada ya\u015fataca\u011f\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Y\u00f6resel \u00fcr\u00fcnler \u00e7ar\u015f\u0131s\u0131n\u0131n mecliste bu ay al\u0131nacak kararla beraber d\u00fczenlemelere ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ba\u015fkan Y\u0131lmaz, bu y\u0131l i\u00e7inde mesire alan\u0131n\u0131n da ihalesini tamamlam\u0131\u015f ve in\u015faat s\u00fcrecine ba\u015flanmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.(\u0130HA)