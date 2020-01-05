71 yaşında, 53 yıldır futbol oynuyor! Yeni takımıyla ilk maçına çıktı

\u015eerif Kunt\u2019un tak\u0131m arkada\u015f\u0131 ve tak\u0131m kaptan\u0131 Muhammet ise, \u201c\u015eerif hocam\u0131zla tan\u0131\u015fmam\u0131zdan itibaren bilgisinden, tecr\u00fcbesinden faydalanmaya ba\u015flad\u0131k. Futbolu seven, bu i\u015fe de\u011fer veren bir insan\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),\u015eerif Kunt, \u201c1967\u2019de ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m futbol hayat\u0131m\u0131 hala s\u00fcrd\u00fcrmekteyim. 53 y\u0131ld\u0131r aktif futbolun i\u00e7indeyim. Erzurum\u2019dan teklif geldi, ben de bu b\u00f6lgede bulunmak istedim. Trabzon\u2019da, Ankara\u2019da ya\u015fad\u0131m. Mardin\u2019de bulundu\u011fum s\u00fcrede hava daha \u0131l\u0131ml\u0131yd\u0131, Erzurum daha sert bir havaya sahip ancak ben bir sporcuyum, her \u015fartlarda her havada oynamam gerekiyor.,Bir erke\u011fin bir ba\u015far\u0131s\u0131 varsa, orada kad\u0131nlar\u0131n etkisi vard\u0131r. \u00d6yle zamanlar var ki e\u015fim formalar\u0131m\u0131z\u0131 y\u0131kad\u0131, 35 y\u0131l genel kaptanl\u0131k yapt\u0131. Hafize Kunt\u2019a, e\u015fime te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d dedi.,71 ya\u015f\u0131nda, 53 y\u0131ld\u0131r aktif futbol ya\u015fam\u0131n\u0131 devam ettiriyor! \u015eerif Kunt, yeni tak\u0131m\u0131yla ilk ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.,Teknik Direkt\u00f6r Adnan Dost, \u201c2001-2002 amat\u00f6r liginde oynayacak olan Harp-i\u015f tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n yeni transferi \u015eerif Kunt oldu. Yeni bir jenerasyon olu\u015fturduk. Yeni transferimiz \u015eerif Kunt, ayn\u0131 zamanda amat\u00f6r futbol dernek ba\u015fkan\u0131, kendisi idmanlar\u0131m\u0131za ve gen\u00e7lerimize ayak uydurdu.,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Mardin\u2019de K\u0131z\u0131ltepe Gen\u00e7lerbirli\u011fi'nde forma giyen 71 ya\u015f\u0131ndaki amat\u00f6r futbolcu \u015eerif Kunt, Erzurum amat\u00f6r ekiplerinden Harp-\u0130\u015f Spor Kul\u00fcb\u00fc'ne transfer oldu. 53 y\u0131l boyunca aktif futbol ya\u015fam\u0131n\u0131 devam ettiren Kunt, Harp-i\u015f ile 1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalayarak ilk ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.,\u015eerif Kunt, futbola 1967 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131. 53 y\u0131l boyunca amat\u00f6r futbol oynayan Kunt\u2019a en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7isi e\u015fi ve iki o\u011flu oldu. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Kara\u00e7ayspor, 2018-2019 sezonunda Mardin K\u0131z\u0131ltepe Gen\u00e7lerbirli\u011fi formas\u0131n\u0131 giyen sporcuyu Erzurum amat\u00f6r ekiplerinden Harp-i\u015f Spor Kul\u00fcb\u00fc transfer etti. ,Tecr\u00fcbesinden faydalanmam\u0131z\u0131 sa\u011flad\u0131, gen\u00e7 karde\u015flerimiz de kendisini seviyor ve idmanlar\u0131n\u0131 beraber yap\u0131yorlar\u201d dedi.,Sabah erken kalkar\u0131m. Gen\u00e7 karde\u015flerime tavsiyem yediklerine i\u00e7tiklerine dikkat etmeleri, erken kalkmalar\u0131. Aktif futbolculuk hayat\u0131m d\u0131\u015f\u0131nda antren\u00f6rl\u00fck hayat\u0131m ve Trabzon\u2019da kul\u00fcp ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7mi\u015fim de oldu. E\u015fim 35 y\u0131l genel kaptanl\u0131k g\u00f6revini yapt\u0131. 2 o\u011flumla beraber ayn\u0131 tak\u0131mda dahi oynad\u0131m, tak\u0131m arkada\u015f\u0131 olduk. ,Amat\u00f6r ligin ilk ma\u00e7\u0131na ilk 11\u2019de ba\u015flayan \u015eerif Kunt, 20 dakika sahada kald\u0131.