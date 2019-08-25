737 yıllık gelenek! Uzun kuyruklar oluştu

Ayd\u0131n\u2019\u0131n Karacasu il\u00e7esinde Anadolu\u2019nun en eski geleneklerinden biri olan Dedeba\u011f Ke\u015fkek Hayr\u0131'n\u0131n 737\u2019ncisi 25 bine yak\u0131n vatanda\u015f\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla yap\u0131ld\u0131.,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck bir mahallede ba\u015flayan ve bug\u00fcn ad\u0131 s\u0131n\u0131rlar\u0131 a\u015fan Dedeba\u011f Ke\u015fkek Hayr\u0131'na kat\u0131l\u0131m her ge\u00e7en g\u00fcn artarken, vatanda\u015flar lezzetin yan\u0131 s\u0131ra huzur dolu atmosferde vakit ge\u00e7irmek i\u00e7in kilometrelerce mesafeden geldiklerini dile getirdiler. ,Bug\u00fcn biz n\u00f6bet\u00e7iyiz, yar\u0131n ba\u015fkalar\u0131 bu gelene\u011fi ya\u015fatacak. Gelecek nesillere aktar\u0131lmas\u0131 en b\u00fcy\u00fck temennimiz. Devam edece\u011fine de inanc\u0131m\u0131z tam. Hayr\u0131m\u0131z tamamen vatanda\u015flar\u0131n maddi destekleri ve el emekleri ile devam ediyor. ,Canla ba\u015fla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Ge\u00e7en y\u0131l 15-20 bin ki\u015fi civar\u0131nda kat\u0131l\u0131m olmu\u015ftu. Bu y\u0131l yakla\u015f\u0131k 25 bin ki\u015fiye yak\u0131n kat\u0131l\u0131m oldu. Benim ilk d\u00f6nemimde bu kadar kat\u0131l\u0131m olmas\u0131 beni ayr\u0131ca memnun etti. Ziyaret\u00e7i say\u0131s\u0131n\u0131n her ge\u00e7en y\u0131l giderek artmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum\u201d diye konu\u015ftu. ,Horasan erenlerinden Dedeba\u011f i\u00e7in ger\u00e7ekle\u015ftirilen etkinlikte 7\u2019den 70\u2019e herkes hep birlikte dua etti. Etkinli\u011fe yard\u0131m etmek i\u00e7in geceden gelip \u00e7ad\u0131rlarda sabahlayanlar, bisikletleriyle 50 kilometre pedal \u00e7evirip hay\u0131r alan\u0131na gelenler ve belgesel \u00e7ekimi yapan foto\u011fraf\u00e7\u0131lar renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. Etkinli\u011fe AK Parti Ayd\u0131n Milletvekili R\u0131za Posac\u0131 da kat\u0131ld\u0131. ,Karacasu Kaymakam\u0131 Ahmet Soley, Dedeba\u011f hayr\u0131na kat\u0131lan herkese te\u015fekk\u00fcr ederek, "Dedeba\u011f Ke\u015fkek Hayr\u0131 T\u00fcrklerin Anadolu\u2019ya ilk geldi\u011fi g\u00fcnlerde ba\u015flayan, T\u00fcrklerin Anadolu\u2019da iz b\u0131rakmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnlerden bug\u00fcne kadar gelen \u00f6nemli bir etkinli\u011fimiz" dedi. ,.,7'den 70'e her ya\u015ftan kat\u0131l\u0131m\u0131n oldu\u011fu etkinlikte hay\u0131r i\u00e7in 55 kazan ke\u015fkek da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. Dual\u0131 ke\u015fkekten alabilmek i\u00e7in vatanda\u015flar yakla\u015f\u0131k 500 metreye yak\u0131n kuyruk olu\u015ftururken, bu y\u0131l 737.'si ger\u00e7ekle\u015ftirilen Dedeba\u011f Ke\u015fkek Hayr\u0131 renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oldu. \u00d6\u011fle saatlerine kadar ke\u015fkek alma kuyru\u011funun azalmadan devam etti\u011fi etkinli\u011fe yakla\u015f\u0131k 20 bin ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. Karacasu Kaymakam\u0131 Ahmet Soley ve Karacasu Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki \u0130nal etkinli\u011fe kat\u0131lan misafirleri a\u011f\u0131rlad\u0131. ,Etkinli\u011fin d\u00fczenleyicilerinden Cuma Mahallesi Camii ve Kur'an Kursu Yapt\u0131rma ve Ya\u015fatma Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 ve Belediye Meclis \u00dcyesi Mehmet Osan, \u201cBu hay\u0131r gelene\u011fi bizlere dedelerimizden intikal eden bir miras.,Bu y\u0131l bin 200 kilo et ve bin 200 kilo bu\u011fdaydan yap\u0131lan 55 kazan ke\u015fkek, 1 ton biberden yap\u0131lan tur\u015fu ve 10 bin ekmek da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Ke\u015fke\u011fimiz Karacasu\u2019nun simgesi haline gelmi\u015ftir. Bug\u00fcn de T\u00fcrkiye\u2019nin her yerinden ve d\u00fcnyan\u0131n \u00e7e\u015fitli yerlerinden gelen misafirlerimiz var. Buran\u0131n ke\u015fke\u011fi farkl\u0131 bir ke\u015fkek" dedi. ,Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki \u0130nal ise bu y\u0131l 737.'si ger\u00e7ekle\u015ftirilen geleneksel Dedeba\u011f Ke\u015fkek Hayr\u0131'na olan ilgi ve alakan\u0131n her ge\u00e7en g\u00fcn artarak devam etti\u011fini belirterek, Allah'tan bu birlik ve dayan\u0131\u015fma ruhunun devam\u0131n\u0131 diledi. Ba\u015fkan \u0130nal, "Bu hayr\u0131n ger\u00e7ekle\u015fmesine yard\u0131mc\u0131 olan vatanda\u015flar tamamen g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak buradalar.