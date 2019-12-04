75 bin liraya satılık daire! Değerini 5'e katlayabilirsiniz

Kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme uygun ve fiyat\u0131 \u00e7ok uygun olan daireler tercih edilerek sat\u0131n alma fiyat\u0131n\u0131n 5 kat fazlas\u0131 kazan\u00e7 elde edilebiliyor.\r\n,Yat\u0131r\u0131ml\u0131k ev almak isteyenlere \u00e7ok ucuza f\u0131rsatlar var. Kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme uygun olan daireler b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor. Kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcmle yenilenen evlerin \u0130stanbul'daki fiyatlar\u0131 ortalama olarak 400-500 bin liradan ba\u015fl\u0131yor.\r\n,\u0130stanbul\u2019da krediye uygun olmayan ancak t\u00fcketici kredisiyle de al\u0131nabilecek daireler bulunuyor. Bir miktar pe\u015finatla kalan\u0131 y\u00fczde 0.98 faizle bor\u00e7lan\u0131larak \u00f6denecek daireler \u0130stanbul\u2019da bulunuyor.\r\n,Bu daireler al\u0131nd\u0131ktan sonra yap\u0131lacak tek ba\u015fvuruyla kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme sokulup evin s\u0131f\u0131rlanmas\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u00e7in belediyeye sadece bir malikin ba\u015fvurusu yetiyor ve binan\u0131n \u00e7\u00fcr\u00fck \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda y\u0131k\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131yor.\r\n,Yeniden in\u015fa edilen evler hem krediye uygun hale geliyor hem de de\u011ferini 5\u2019e katl\u0131yor. Yenilenmenin ard\u0131ndan hem sat\u0131labilir hem de y\u00fcksek fiyatlardan kiraya verilmesi de sa\u011flanabiliyor.\r\n,Arnavutk\u00f6y\r\n\r\nKomple bina 500 bin lira,Ba\u011fc\u0131lar\r\n\r\n79 bin lira,Bah\u00e7elievler\r\n\r\nSo\u011fanl\u0131 45 bin lira,Bayrampa\u015fa\r\n\r\n170 bin lira,Beylikd\u00fcz\u00fc\r\n\r\n140 bin lira,Beyo\u011flu\r\n\r\n155 bin lira,Esenler\r\n\r\n100 bin lira,Fatih\r\n\r\n200 bin lira,G\u00fcng\u00f6ren\r\n\r\n125 bin lira,K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece\r\n\r\n75 bin lira\r\n,Sar\u0131yer\r\n\r\n150 bin lira,Sultangazi\r\n\r\n75 bin lira,Zeytinburnu\r\n\r\n135 bin lira\r\n,Pendik\r\n\r\n120 bin lira,Sultanbeyli\r\n\r\n105 bin lira\r\n,Tuzla\r\n\r\n95 bin lira (H\u00fcrriyet)