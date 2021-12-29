78 model aracı kumandayla kontrol ediyor! Tesla'ya rakip olacak

Yozgat\u2019ta oto elektrik\u00e7isi Hami \u015eahin ve yaz\u0131l\u0131mc\u0131 arkada\u015f\u0131 Kadir \u00d6zoluk kafa kafaya verip 1978 model arac\u0131 kumandayla kontrol edebilecekleri bir sistem geli\u015ftirdi. \r\n,Sistemin maliyetinin 300 TL oldu\u011funu belirten \u00d6zoluk, \u201cBu \u00fcr\u00fcn\u00fc sat\u0131\u015fa haz\u0131r hale getirdi\u011fimizde \u015fu an bir fiyat ara\u015ft\u0131rmas\u0131 yapmad\u0131k ama m\u00fc\u015fteriye teslim edecek bir \u015fekilde haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda tahminen 600 TL\u2019yi bulacak. Arac\u0131m\u0131z 43 ya\u015f\u0131nda ve bu sistem asl\u0131nda b\u00fct\u00fcn ara\u00e7lara uyarlanabiliyor. Hepsinin mar\u015f prensibi ayn\u0131d\u0131r. Anahtar d\u0131\u015f\u0131nda cep telefon ile de \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Kontak kaybolursa cep telefonu ile rahatl\u0131kla arac\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabilirsiniz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Oto elektrik ustas\u0131 Hami \u015eahin de daha \u00f6nce 82 model bir arac\u0131na, d\u00fcz kontak yapan h\u0131rs\u0131zlara kar\u015f\u0131 tedbir amac\u0131yla kartl\u0131 sistem geli\u015ftirdi\u011fini belirterek, \u201c\u015eimdi de arac\u0131 cep telefonu komutu ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma sistemi yapt\u0131m. \u0130leriki y\u0131llarda daha g\u00fczel i\u015fler yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bu arac\u0131 uzaktan cep telefonu ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131labilen bir sistem geli\u015ftirdik. Cep telefonuna y\u00fckledi\u011fimiz yaz\u0131l\u0131m ile uzaktan araca ba\u011flan\u0131p program tu\u015funa bas\u0131p konta\u011f\u0131 a\u00e7\u0131yoruz ve bir daha bas\u0131p \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz. Arac\u0131m\u0131z 10 metre mesafeden \u00e7al\u0131\u015fabiliyor. Arac\u0131m\u0131z 43 ya\u015f\u0131nda ve cep telefonu ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Hayal g\u00fc\u00e7lerini teknoloji ile harmanlay\u0131p insanlar\u0131n g\u00fcnl\u00fck hayat\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in bu sistemi geli\u015ftiren ikili, ilerleyen d\u00f6nemlerde arac\u0131n t\u00fcm aksan\u0131n\u0131 cep telefonuna entegre etmeyi planl\u0131yor.\r\n,Akda\u011fmadeni il\u00e7esinde y\u0131llard\u0131r oto elektrik\u00e7isi olarak \u00e7al\u0131\u015fan Hami \u015eahin (50) ile yaz\u0131l\u0131mc\u0131 arkada\u015f\u0131 Kadir \u00d6zoluk (32), cep telefonu komutu ile \u00e7al\u0131\u015fan otomobil geli\u015ftirmek i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma yapmaya ba\u015flad\u0131. \u0130kili yakla\u015f\u0131k 300 TL maliyet ve yaz\u0131l\u0131m haz\u0131rlayarak APK sistemini 1978 model otomobile uygulad\u0131. Cep telefonu ile komut edilen ara\u00e7, kendi kendini temass\u0131z, anahtars\u0131z ve \u015fof\u00f6rs\u00fcz olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n,\u0130nsanlar\u0131n g\u00fcnl\u00fck ya\u015famlar\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in bu sistemi geli\u015ftirdiklerini s\u00f6yleyen yaz\u0131l\u0131mc\u0131 Kadir \u00d6zoluk, \u201cA\u00e7\u0131k kaynak kodlu bir yaz\u0131l\u0131m ve piyasada rahatl\u0131kla bulunabilen bir donan\u0131m ile bu sistemi yapt\u0131k. Yaz\u0131l\u0131m k\u0131sm\u0131n\u0131 ben hallettim, donan\u0131mlar\u0131 bir araya getirerek Hami Usta ile montaj\u0131n\u0131 yapt\u0131k. Ara\u00e7 cep telefonu ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor Bluetooth tabanl\u0131 bir sistem. \u0130nsanlar\u0131n hayat\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in bu sistemi yapt\u0131k. \u0130lerleyen zamanlarda arac\u0131n t\u00fcm elektronik aksan\u0131n\u0131 cep telefonuna entegre etmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Daha ileri projemizde elektrikli bir arac\u0131 otonom bir \u015fekilde trafikte y\u00fcr\u00fctmek istiyoruz. \u015eu anda arac\u0131m\u0131z Bluetooth ile 10 metreye kadar ara\u00e7 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ama ileride wifi mod\u00fcl\u00fcyle kilometrelerce uzaktaki arac\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmak istiyoruz\u201d dedi.\r\n