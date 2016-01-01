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Türkiye Gazetesi

8 aylık hamile kadın soğuktan korunmak için hastanede kalıyor

8 aylık hamile kadın soğuktan korunmak için hastanede kalıyor
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Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinde yaşayan Feridun (51) ve Gülçin (34) İvdil çiftinin 1 ay sonra ikinci çocukları dünyaya gelecek. Yüzde 80 engelli raporu olan Feridun İvdil'in aynı zamanda akciğerinde sönme mevcut. 650 liralık engelli maaşı bulunan çift, 350 liraya kaldıkları kiralık evde komşularının verdikleri eşyalarla yaşamaya çalışıyor. Evlerinde yiyecek bir şey olmayan aile, bir ay sonra doğacak erkek çocukları için yetkililerden yardım bekliyor. Evlerinde ısınacak bir şey bulunmayan İvdil çifti, her gece Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi koridorlarında bulunan kaloriferlerde ısınıyor, koridorda bulunan banklarda yatıyor.

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