8 bin lira maaşla her gün 9 saat uyuyacak kişiler aranıyor!

Hindistan'da bulunan 'Wakefit' isimli \u015firket, g\u00fcnde 9 saat uyumak ve bunun kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 100 bin rupi yani yakla\u015f\u0131k 8 bin lira maa\u015f verece\u011fi uykucular ar\u0131yor.,Wakefit'in kurucusu ve y\u00f6neticisi Chaitanya Ramalingegowda, uykuyu ya\u015famlar\u0131nda bir \u00f6ncelik haline getirmeye g\u00f6n\u00fcll\u00fc elemanlar istediklerini s\u00f6yleyerek bu tuhaf mesle\u011fin as\u0131l amac\u0131n\u0131n, insanlar i\u00e7in ideal uykuyu ara\u015ft\u0131rmak oldu\u011funu belirtti.,Herhangi bir alanda tamamlanm\u0131\u015f bir lisans sahip, en az 8 saatlik bir sa\u011flam uyku i\u00e7in yatakta kalacak, kafas\u0131n\u0131 yast\u0131\u011fa koyduktan sonra 10-20 dakika i\u00e7inde uykuya dalacak, uyku \u00fcr\u00fcnleri konusunda g\u00fc\u00e7l\u00fc bir bilgiye sahip ve bunlar\u0131n daha iyi bir uykuya nas\u0131l yard\u0131m etti\u011fini bilen bir g\u00f6r\u00fc\u015fe sahip olan elemanlar avantajl\u0131.,Ayr\u0131ca, ge\u00e7mi\u015fte herhangi bir ortamda uyuyabilme konusunda deneyime sahip olan, ki\u015fisel uyku d\u00fczenlerine dikkat etmeye ve analiz etmeye odaklanm\u0131\u015f, uykuya sosyal medyadan daha \u00e7ok \u00f6nem verdi\u011fini kan\u0131tlayan, temiz \u00e7ar\u015faf ve s\u00fcsl\u00fc pijamalar gibi ayr\u0131nt\u0131lara dikkat eden uykucular aranmaktad\u0131r.,8 bin lira maa\u015fla her g\u00fcn 9 saat uyuyacak ki\u015filer aran\u0131yor! \u0130\u015fte detaylar...