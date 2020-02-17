8’inde yaşlılıktan öldü

\u0130ngiliz Daily Mail gazetesinin \u00fclke bas\u0131n\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, Ukrayna\u2019da 8 ya\u015f\u0131ndaki Anna Sakidon \u2018ya\u015fl\u0131l\u0131k\u2019 nedeniyle \u00f6ld\u00fc,D\u00fcnyada sadece 160 ki\u015fide g\u00f6r\u00fclen genetik bir bozuklu\u011fa sahip k\u0131z \u00e7ocu\u011fu, 8 ya\u015f\u0131nda olmas\u0131na ra\u011fmen 80 ya\u015f\u0131ndaki bir insan\u0131n v\u00fccuduna sahipti.,\u00d6l\u00fcm nedeninin \u00e7oklu organ yetmezli\u011fi oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. \r\n\r\n,Doktor Nadezhda Kataman, \u00e7ocu\u011fun \u00f6lmeden \u00f6nce birka\u00e7 kez fel\u00e7 ge\u00e7irdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131 ve \u201cProgeria tan\u0131s\u0131 konulan Anna\u2019n\u0131n i\u00e7 organlar\u0131 \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde ya\u015flan\u0131rken, kemikleri \u00e7ok yava\u015f bir \u015fekilde geli\u015fiyordu\u201d dedi.,.