80 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlar yüzsüz gibi bir de çay demlediler

,Biri kad\u0131n 2 \u015f\u00fcpheli yakla\u015f\u0131k 3 saat boyunca rahat rahat h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131. ,Bursa'da h\u0131rs\u0131zlar bayram bayram sakinli\u011fi f\u0131rsat bilip hem h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131lar hem de \u00e7ay demlediler.,\u00c7ald\u0131klar\u0131 Plywood'lar\u0131 yakla\u015f\u0131k 150 metre ta\u015f\u0131yarak fabrikan\u0131n a\u015fa\u011f\u0131s\u0131nda bulunan tarlaya g\u00f6t\u00fcrerek geldikleri araca y\u00fckledi.,Daha sonra h\u0131rs\u0131zlar kendilerine \u00e7ay demleyerek i\u00e7ti. Ertesi g\u00fcn fabrikaya gelen fabrika sahibi Selahattin Horoz g\u00f6rd\u00fcklerine inanamad\u0131. ,Hemen polisi arayan Horoz, h\u0131rs\u0131zlardan \u015fikayet\u00e7i oldu.,Merkez Nil\u00fcfer il\u00e7esinde bayram\u0131n sakinli\u011fini f\u0131rsat bilen \u015f\u00fcpheliler kereste fabrikas\u0131n\u0131n arka taraf\u0131nda panelleri keserek i\u00e7eri girdi. ,Y\u00fczleri sar\u0131l\u0131 olan 2 \u015f\u00fcpheli, \u00f6nce etrafta ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131. Bir s\u00fcre ne \u00e7alabileceklerini ara\u015ft\u0131ran \u015f\u00fcpheliler, piyasa de\u011feri pahal\u0131 olan Plywood'lar\u0131 g\u00f6z\u00fcne kestirdi.