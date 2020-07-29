80 gün önce dikildi, şimdi 1.5 ton mahsul toplanacak

\u0130zmit Belediyesi, korona vir\u00fcs\u00fcn olumsuz etkiledi\u011fi tar\u0131m sekt\u00f6r\u00fcne destek vermek amac\u0131yla yakla\u015f\u0131k 3 ay \u00f6nce Durhasan k\u00f6y\u00fcnde belediyeye ait tar\u0131m arazilerinde fideleri toprakla bulu\u015fturdu. ,35 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazide organik ata tohumlar\u0131 ile yap\u0131lan ekimin \u00fczerinden ge\u00e7en 80 g\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan bah\u00e7eden al\u0131nan ilk mahsuller topland\u0131. Yakla\u015f\u0131k 1.5 ton sebze ve meyve elde edilen tarlada ilk \u00fcr\u00fcnlerin hasad\u0131 ise \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet'in de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00f6renle yap\u0131ld\u0131.,35 d\u00f6n\u00fcml\u00fck bah\u00e7eden al\u0131nan meyve ve sebzeler, belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince ekonomik durumu iyi olmayan vatanda\u015flara da\u011f\u0131t\u0131lacak.\r\n\r\n,Tarlan\u0131n olu\u015fturulmas\u0131nda T\u00fcrkiye'deki tar\u0131msal \u00fcretimin \u00f6nemine dikkat \u00e7ekmeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet, \u201cBu sebeple D\u00fcnya \u00c7ift\u00e7iler G\u00fcn\u00fc\u2019nde tar\u0131msal kalk\u0131nma hamlelerinin bir par\u00e7as\u0131 olarak arazilerimizi tar\u0131ma a\u00e7al\u0131m demi\u015ftik ve ilk uygulamalar\u0131m\u0131z\u0131 da 80 g\u00fcn \u00f6nce yapm\u0131\u015ft\u0131k.","M\u00fchendis ve burada \u00e7al\u0131\u015fan arkada\u015flar\u0131m\u0131zla beraber ilk fidelerimizi dikmi\u015ftik. 80 g\u00fcn sonra da ilk mahsullerimizi , ilk \u00fcr\u00fcnlerimizi, ilk meyvelerimizi topluyoruz bug\u00fcn. Bug\u00fcn burada birka\u00e7 amac\u0131m\u0131z var. \u0130lk amac\u0131m\u0131z pandemiyle birlikte do\u011fal \u00fcretimin, \u00f6zellikle hibrit de\u011fil, do\u011fal tohumdan iyi tar\u0131m\u0131n ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funun fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131 olu\u015fturmak ve bunun uygulay\u0131c\u0131s\u0131 olmak bir yandan ve daha sonra buradan \u00fcretece\u011fimiz tohumlarla ve fidelerle bu iyi tar\u0131m sonucunda \u00e7\u0131kacak fidelerle \u00e7ift\u00e7iye destek vermek istiyoruz. \u00c7ift\u00e7inin \u00fcretimini, bereketini art\u0131rmak i\u00e7in bizde belediye olarak onlara yard\u0131mc\u0131 olmak, onlar\u0131n \u00f6zellikle mali girdilerini azaltmak istiyoruz ki \u00fcr\u00fcnleri daha \u00e7ok para etsin" dedi.\r\n,Halk marketlerde yerli \u00fcreticilerin \u00fcr\u00fcnleri sat\u0131lacak\r\nYerli \u00e7ift\u00e7ilere destek vermek ad\u0131na halk marketler a\u00e7acaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ba\u015fkan H\u00fcrriyet, "Kuraca\u011f\u0131m\u0131z halk marketlerle yine hem bu topraklar\u0131m\u0131zdan bizim ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnlerimizin t\u00fcketiciye daha uygun ve do\u011fal \u00fcr\u00fcnlerin t\u00fcketiciye kavu\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z hem de buradan \u00fcreticiye verdi\u011fimiz destekle \u00fcreticiyle t\u00fcketiciyi bulu\u015fturmak, \u00fcreticinin de daha \u00e7ok kazanmas\u0131, en az\u0131ndan ekti\u011finin para etmesini istiyoruz.","Burada iyi tar\u0131m uygulamalar\u0131n\u0131 yine ileride kuraca\u011f\u0131m\u0131z ufak enstit\u00fcler \u015feklinde iyi tar\u0131m uygulamalar\u0131n\u0131 da hayata ge\u00e7irmek istiyoruz. Yine arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n kurmu\u015f oldu\u011fu k\u00fc\u00e7\u00fck bir uygulama bah\u00e7esi var. Ata tohumunun ve yerli tohumun artt\u0131r\u0131lmas\u0131 ile alakal\u0131 deneme bah\u00e7eleri kurdular, ki baya\u011f\u0131 da ba\u015far\u0131l\u0131, 80 g\u00fcne ra\u011fmen baya\u011f\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 noktaya gelmi\u015f.","Bunun tabii daha s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir olmas\u0131 i\u00e7in de tekni\u011fini, bu konudaki bilimselli\u011fini do\u011fru kurmaya, do\u011fru yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u0130nan\u0131yoruz ki bu konuda en az\u0131ndan \u0130zmit \u00f6l\u00e7e\u011finde ciddi bir noktaya gelece\u011fimizi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bu 80 g\u00fcnl\u00fck bir \u00e7al\u0131\u015fma ama buna devam ettik\u00e7e, sebat ettik\u00e7e bu i\u015fte daha katk\u0131s\u0131 b\u00fcy\u00fck i\u015flerin de olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,Ekimi yap\u0131lan bah\u00e7eden 1 bu\u00e7uk ton \u00fcr\u00fcn elde ettiklerini kaydeden Ba\u015fkan H\u00fcrriyet, \u201cBunlar\u0131n Sosyal Destek Hizmetleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz taraf\u0131ndan ekonomik durumu iyi olmayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131za da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131lacak, ki da\u011f\u0131t\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Ayn\u0131 zamanda evde bak\u0131m hizmetleri kapsam\u0131nda hizmet verdi\u011fimiz ailelerimiz var, ekonomik durumu olmayan insanlara yine bu do\u011fal \u00fcr\u00fcnler, bizim yeti\u015ftirdi\u011fimiz \u00fcr\u00fcnler onlara ula\u015ft\u0131r\u0131lacak ve \u015fu anda \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 devam eden ve hayata ge\u00e7ti\u011finde halk marketler olarak hayata ge\u00e7ti\u011finde o halk marketlerde de uygun fiyattan direkt t\u00fcketiciye ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131m\u0131z bir mekanizma kurmam\u0131zda fayda sa\u011flayacak buras\u0131 hem de bizim deneyim kazanmam\u0131z\u0131 sa\u011flayacak. \u015eimdi buras\u0131 6 bu\u00e7uk d\u00f6n