80 milyon dolarlık yatırımı sel vurdu: Tedarik sıkıntısı yaşanacak

.,.\u015eu anda hala temizlik yap\u0131yoruz ve mallar\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kurtarmaya u\u011fra\u015f\u0131yoruz. Fabrikam\u0131z\u0131n t\u00fcm depolar\u0131, sosyal alanlar, fabrika i\u00e7erisindeki makinelerin tamam\u0131 zarar g\u00f6rd\u00fc. Bir enerji santralimiz var. Enerji santralimizin bir k\u0131sm\u0131 yine sular alt\u0131nda kald\u0131. U\u011fur suyu b\u00f6lgesinden ve sulama kanallar\u0131ndan gelen yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015flar d\u00fc\u015f\u00fck kotta olmam\u0131z sebebiyle tahliye olamad\u0131 ve tamam\u0131 bu b\u00f6lgede hapsolmu\u015f vaziyette kald\u0131. Biz bunlar\u0131 \u015fimdi kendi \u00e7abalar\u0131m\u0131zla tahliye etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bir k\u0131sm\u0131n\u0131 ba\u015fard\u0131k, bir k\u0131sm\u0131nda hala devam ediyor. Bu sebeple ma\u011fduriyetimiz oldu. \u0130n\u015fallah toparlayaca\u011f\u0131z.,Bat\u0131 Karadeniz B\u00f6lgesi'nde etkili olan sel D\u00fczce\u2019yi de vurdu. D\u00fczce\u2019nin \u00f6nemli sanayi kurulu\u015flar\u0131ndan olan Salk\u0131m Orman \u00dcr\u00fcnleri de ya\u015fanan selde b\u00fcy\u00fck yara ald\u0131. ,D\u00fczce\u2019de yakla\u015f\u0131k 80 milyon dolar yat\u0131r\u0131mla kurulan fabrika, sel sular\u0131n\u0131n i\u00e7inde kald\u0131. Fabrikada b\u00fcy\u00fck hasar olu\u015furken, zarar nedeniyle tedarik s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131z ya\u015fanaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Salk\u0131m Orman \u00dcr\u00fcnleri ve Salk\u0131m Enerji Genel Koordinat\u00f6r\u00fc Sefa \u00c7ak\u0131r, maddi zarar\u0131n \u00e7ok b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu belirterek \u201c\u00c7ok yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015ftan sonra Beyk\u00f6y b\u00f6lgesindeki fabrikam\u0131z\u0131 su bast\u0131. B\u00fct\u00fcn personelimiz canla ba\u015fla ko\u015fturdular. Maddi zarar\u0131m\u0131z \u00e7ok b\u00fcy\u00fck, sevin\u00e7liyiz ki maddi zarar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda can kayb\u0131m\u0131z yok. Yava\u015f yava\u015f toparlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. ,Sekt\u00f6r\u00fcn lider firmalar\u0131ndan biri olan ileri teknolojiye ile donat\u0131lm\u0131\u015f \u00fcretim tesisi sular alt\u0131nda kald\u0131. Ya\u011f\u0131\u015flar sebebiyle fabrikan\u0131n \u00fcretim malzemelerinin oldu\u011fu alan yakla\u015f\u0131k 4 metre suyun alt\u0131nda kald\u0131.\r\n,Su seviyesi \u00e7ok y\u00fcksekti. Fabrikadaki makinelerin b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 kullan\u0131lmaz halde duruyor. Elektronik par\u00e7alar kullan\u0131lmaz durumda, sudan zarar g\u00f6rmeyen metal ve plastik olanlar\u0131 de\u011ferlendirmeye \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. \u015eu an hasar tespit \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. Az \u00f6nce bir koordinasyon toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik ekiplerimizle beraber a\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 800 bin ile 1 milyon dolar aras\u0131nda bir zarar var bizim \u00f6ng\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz. Bunun net rakam\u0131n\u0131 birka\u00e7 g\u00fcn sonra \u00e7\u0131kartm\u0131\u015f oluruz\u201d dedi.\r\n,Tedarik s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00c7ak\u0131r, \u201cYurt d\u0131\u015f\u0131nda da yakla\u015f\u0131k 14 tane \u015fubemiz, yurt i\u00e7inde de g\u00fc\u00e7l\u00fc bir pazar\u0131m\u0131z var. \u00dcretimimiz aksad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tedarik s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 da ya\u015fanacakt\u0131r. \u00c7ok ge\u00e7mi\u015f olsun diyorum herkese, Allah beterinden korusun\u201d ifadelerinde bulundu.\r\n