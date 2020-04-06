80 ve 89 yaşlarındaki çift korona virüsü yendi

Ankara\u2019da korona vir\u00fcse yakalanan 80 ve 89 ya\u015flar\u0131ndaki \u00e7ift, 13 g\u00fcnl\u00fck tedavilerinin ard\u0131ndan vir\u00fcs\u00fc yenerek taburcu edildi. Hastane \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, \u00e7ifti alk\u0131\u015flarla u\u011furlad\u0131.,\u00c7in'in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve d\u00fcnyaya yay\u0131lan korona vir\u00fcs, T\u00fcrkiye'de bug\u00fcne kadar 27 bin 69 ki\u015fide g\u00f6r\u00fcld\u00fc. , 574 ki\u015fi vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybederken, bin 42 ki\u015fi ise uygulanan tedavi neticesinde sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fanlardan ikisi de Ankara\u2019da ya\u015fayan 80 ve 89 ya\u015flar\u0131ndaki \u00e7ift oldu. ,Y\u00fcksek ate\u015f \u015fikayetiyle TOBB ET\u00dc Hastanesine gelen \u00e7iftin, yap\u0131lan testlerinde korona vir\u00fcse yakaland\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. \u00c7ifti karantinaya alan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, \u00e7ifte \u00e7e\u015fitli tedaviler uygulad\u0131. ,13 g\u00fcnl\u00fck tedavinin ard\u0131ndan korona vir\u00fcs\u00fc yenen \u00e7ift, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015farak taburcu edildi. \u00c7ift, hastane \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 taraf\u0131ndan alk\u0131\u015flarla u\u011furland\u0131.