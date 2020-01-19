800 liraya alıyor, 20 bin liraya satıyor!

Afyonkarahisar\u2019da bulunan T\u00fcrkiye\u2019nin ilk ve tek T\u0131bbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde kurulan tesiste dam\u0131tma y\u00f6ntemiyle 80 kilo lavanta \u00e7i\u00e7e\u011finden elde edilen 2 kilo u\u00e7ucu ya\u011f 20 bin liraya sat\u0131l\u0131yor.,Afyonkarahisar\u2019da bir\u00e7ok bitkinin katma de\u011ferinin \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve bitkilerin daha de\u011ferli hale gelmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc b\u00fcnyesinde faaliyet g\u00f6steren T\u0131bbi Aromatik Bitkiler Merkezi\u2019nde bir\u00e7ok aromatik bitkinin u\u00e7ucu ya\u011f de\u011feri hem \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcyor hem de katma de\u011ferli ya\u011f elde ediliyor., \u00d6zellikle kozmetik sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn bir\u00e7ok alan\u0131nda kullan\u0131lan ve Afyonkarahisar genelinde \u00fcretimi yayg\u0131nla\u015fan lavantan\u0131n i\u015flenmesine ili\u015fkin bilgi veren Afyonkarahisar T\u0131bbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Emel Y\u0131ld\u0131z, \u201cLavantan\u0131n ya\u011f verimiyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz.,Bu \u015fekilde bitkinin \u00f6z\u00fc dedi\u011fimiz, ruhu dedi\u011fimiz u\u00e7ucu ya\u011f\u0131n al\u0131nabilirli\u011fini burada g\u00f6steriyoruz. \u00d6zellikle y\u00fczde ka\u00e7 verim alabiliyoruz diye bunun tespitini yap\u0131yoruz. Ekonomik olup olmad\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bir veri oluyor elimizde\u201d dedi.,2 kilo lavantan\u0131n 20 bin lira de\u011ferinin oldu\u011funa dikkat \u00e7eken Y\u0131ld\u0131z, \u201cYakla\u015f\u0131k 80 kilogram kuru lavanta \u00e7i\u00e7e\u011finden 2 litre bir u\u00e7ucu ya\u011f elde ettik. Bu da \u015fu demek oluyor; bizim \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz y\u00fczde 3\u2019lere yak\u0131n bir de\u011ferde ya\u011f veriyor. Bu kabul edilebilir bir seviyede. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc bitkinin de\u011ferli k\u0131sm\u0131ndan al\u0131n\u0131yor u\u00e7ucu ya\u011f. Burada 2 litrelik bir ya\u011f\u0131n 20 bin lira gibi bir de\u011feri oluyor. Yani 80 kilo lavanta \u00e7i\u00e7e\u011fi, kilosu 10 liradan 800 liral\u0131k bir lavanta \u00e7i\u00e7e\u011finden destilasyon (dam\u0131tma) y\u00f6ntemiyle 20 bin liral\u0131k u\u00e7ucu ya\u011f elde ediyoruz\u201d dedi. (\u0130HA), Tesisimizde deneme mahiyette bir ya\u011f \u00e7\u0131karma \u00fcnitesini buraya kazand\u0131rd\u0131k. Burada yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalarda y\u00f6remizde yap\u0131lan lavantan\u0131n ya\u011f verimlili\u011fiyle ilgili tespitlerimiz oluyor. ,800 liraya al\u0131yor, 20 bin liraya sat\u0131yor! \u0130\u015fte detaylar...