- 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini duyurmasının ardından yurdun dört bir yanında on binlerce kişi camilere akın etti.