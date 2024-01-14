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    81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için bugün 81 ildeki tüm camilerde dua edildi. Sabah namazında on binlerce kişi camilere akın etti.

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini duyurmasının ardından yurdun dört bir yanında on binlerce kişi camilere akın etti.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Bursa'da sabah namazının ardından Ulu Cami'ne gelen vatandaşların katılımıyla, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim okundu.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Vatandaşlar, şehitler için dualar etti.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Eskişehir'de sabah namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Camiye gelen vatandaşlar ellerini semaya açarak edilen dualara hep birlikte "amin" dedi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Duanın ardından vatandaşlar sabah namazını kıldı.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Balıkesir'deki program, Zağnos Paşa Camisi'nde sabah ezanının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu. Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç ve camideki vatandaşlar şehitler için dua etti. Program, cami avlusunda çorba ikramıyla son buldu.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Yalova'da sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Namaz için Çiftlikköy ilçesindeki Hacı Kaymaklı Camisi'ne gelen vatandaşlar, şehitler için ellerini semaya açıp dua etti.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Kütahya Müftülüğü tarafından kentin tarihi Ulu Camisi'nde dua programı düzenlendi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, sabah namazının ardından ilahiler okundu, tesbihatlar yapıldı.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    İl Müftüsü İrfan Açık, şehitler için dua etti.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Kütahya Valisi Musa Işın ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programın ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ikramında bulunuldu.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Bilecik'te, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde İl Müftülüğünce dua programı düzenlendi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Sabah namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Çanakkale'de sabah namazında il genelindeki camilerde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Barbaros Mahallesi'ndeki Baklacı Camisi'nde Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in katılımıyla dua programı düzenlendi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Vatandaşlar, sabah namazını kılmak için camiye geldi. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, şahitler için dua edildi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Dua programı, cami avlusunda çorba ikramıyla sona erdi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Çamlıca Camisi'nde dua edildi.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Camide, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş sabah namazını kıldırdı.

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Namazın ardından saf tutan vatandaşlar şehit askerler için dua etti.

     

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti

    Çamlıca Camisi'ndeki sabah namazı programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    - 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
    Haberler > Fotogaleri > Gündem > 81 ilde şehitlerimiz için dua... On binlerce kişi camilere akın etti
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